FC Finnentrop: Erfolgsduo bleibt weiter am Schulzentrum

Finnentrop. Eugen Litter und Alexander Rotthoff lassen den FC Finnentrop vom Aufstieg in die Kreisliga A träumen.

Der FC Finnentrop setzt in der Trainerfrage auf Kontinuität. Alexander Rotthoff und Eugen Litter bleiben dem Verein auch in der Saison 2023/24 als Trainer-Duo für die 1. Mannschaft erhalten.

Der FC Finnentrop belegt zum Jahreswechsel in der Fußball-Kreisliga B einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Der Sportliche Leiter Andre Dicke: „Wir freuen uns über die Zusagen von Alexander und Eugen. Die Chemie stimmt und der Weg ist noch nicht zu Ende. Die Entwicklung der Mannschaft geht weiter. Priorität hat weiterhin die Integration von Nachwuchsspielern.“

Arndt kommt von Albaum/ Heinsberg

Mit der derzeitigen günstigen Ausgangslage im Rücken, will der FC Finnentrop in der Rückrunde ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg in die Kreisliga A mitsprechen. Dabei mithelfen wird ein Winterneuzugang. Tobias Arndt (SG Albaum/Heinsberg) wechselt ins Finnentroper Schulzentrum. Der 35-jährige Mittelfeldspieler wohnt dort und hat somit zukünftig weniger Zeitaufwand. „Wir bedanken uns ausdrücklich beim Ligakonkurrenten SG Albaum/Heinsberg für die unkomplizierte Abwicklung des Transfers“, schreibt FC-Vorsitzender Engelbert Schulte in einer Pressemitteilung.

Die Kaderplanung für die neue Saison läuft ebenfalls auf Hochtouren. Erfreulicherweise haben fast alle Akteure bereits zugesagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe