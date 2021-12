FC Lennestadt bangt um Florian Friedrichs

Lennestadt. Der FCL-Torjäger muss beim 2:2 gegen Sodingen, bei dem er beide Treffer erzielt, nach einer Stunde wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden,

Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt bleibt im heimischen Henselstadion eine Macht. Das musste auch der seit zehn Spielen ungeschlagene SV Sodingen erfahren. Haarscharf schrammte der FC Lennestadt am sechsten Saisonsieg. Bis zur 79. Minute führten die Gastgeber durch zwei Tore von Florian Friedrichs (10./42.) sowie dem zwischenzeitlichen 1:1 durch einen Kopfball nach einer Ecke von Marcel Wistuba (29.) mit 2:1. Dann mussten sie durch einen abgefälschten Schuss vom neun Minuten zuvor eingewechselten Michel Post doch noch das 2:2 hinnehmen.

Auch noch fünfte Gelbe Karte für Friedrichs

Aber vielleicht noch ärgerlicher, als der späte Ausgleich war die Szene in der 55. Minute. Da wäre Florian Friedrichs fast durch und möglicherweise auf dem Weg zum 3:1 gewesen. Aber der FCL-Torjäger wurde von Stephen Fahnenstich rund 30 Meter vor dem Tor ziemlich rüde gefoult.

Friedrichs humpelte mit einer Knieverletzung vom Platz. Er kam nach kurzer Behandlungspause zwar noch einmal kurz aufs Feld, musste dann aber doch ausgewechselt werden. Zu allem Überfluss sah Friedrichs in dieser Phase auch noch seine fünfte Gelbe Karte. So ist für den Top-Torjäger der Westfalenliga das Fußball-Jahr 2021 auf jeden Fall beendet, denn er ist für das wichtige Spiel am Samstag beim Schlusslicht SpVg Hagen 11 gesperrt.

„Mit dem Punkt müssen wir letztlich leben. Die Szene mit dem Foul an Florian war der große Cut im Spiel. Wenn das nicht passiert wäre und er weiter gespielt hätte, dann hätten wir eine gute Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen“, ärgerte sich FCL-Trainer Jan Hüttemann.

Wie schwer Friedrichs’ Verletzung ist, stand gestern Abend noch nicht fest. „Ich muss jetzt erstmal zur Untersuchung. Ich hoffe, dass nichts an den Bändern ist“, zuckte der am Knie bandagierte Florian Friedrichs mit der Schulter.

Trainer Jan Hüttemann gab am Sonntagabend leichte Entwarnung: „Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Es sieht eher nach einer starken Prellung aus.“

Eickelmann trifft Innenpfosten

Blieb außerdem die Frage: War Fanenstichs Einsteigen gegen Florian Friedrichs nicht einer Roten statt nur der gezeigten Gelben Karte würdig? „Es gibt Schiedsrichter, die da Rot geben“, meine Florian Friedrichs. Sein Vater Andreas Friedrichs, der Sportliche Leiter des FCL winkte ab: „Für mich war das klar Rot.“

So blieb es bei numerischem Gleichstand und Sodingen drängte auf den Ausgleich. Aber die Gastgeber hätten um ein Haar das 3:1 erzielt. In der 66. Minute traf Samuel Eickelmann nach einem tollen Solo nur den rechten Innenpfosten. Sodingen blieb so im Spiel und kam elf Minuten vor Schluss zum 2:2.

Jan Hüttemann lobte seine Mannschaft: „Ich glaube, dass wir eine sehr couragierte Leistung gezeigt haben. Es war auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber den Spielen gegen Gerlingen und Wickede. Das 2:2 ist insgesamt verdient, auch wenn die beiden Gegentore sehr ärgerlich nach Standardsituationen fielen.“

Jan Hüttemann blickte auch schon nach vorn: „Unser Minimalziel sind vier Punkte aus den letzten beiden Spielen des Jahres. Einen Punkt haben wir. Jetzt haben wir ein sehr wichtiges Auswärtsspiel beim Letzten in Hagen, wo wir einen positiven Jahresabschluss haben wollen.“

