FC Lennestadt: Das Ziel ist plötzlich zum Greifen nah

Lennestadt. Der Klassenerhalt war vor wenigen Wochen in weiter Ferne, jetzt können die Lennestädter aus eigener Kraft den Klassenverbleib sichern.

Hut ab, FC Lennestadt! Vor wenigen Wochen stand die Mannschaft von Trainer Jan Hüttemann noch mit sechs Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz der Fußball-Westfalenliga. Aber zuletzt gab vier Sieg in Folge. Darunter waren drei Auswärtssiege. Und nach dem 4:1-Erfolg am Donnerstag beim Konkurrenten SV Hohenlimburg hat der FCL drei Punkte Vorsprung auf Hohenlimburg auf Abstiegsplatz 14.

Es läuft richtig rund momentan beim FCL. Da sind nicht nur die vier Siege am Stück. Auch Torjäger Florian Friedrichs fand nach sieben Spielen ohne Treffer zu alter Stärke zurück. Mit seinen drei Toren in Hohenlimburg steht Friedrichs nun mit 26 Treffern und bereit sechs Toren Vorsprung ziemlich einsam an der Spitze der Torjägerliste.

Trainer Jan Hüttemann freut sich über den Aufschwung seines Teams: „Ich war immer von meiner Mannschaft überzeugt. Dass es aber vier Siege in Folge werden, kommt auch für mich ein wenig überraschend. Auch in Hohenlimburg haben wir wieder eine sehr gute Teamleistung gezeigt“

Wichtiger Schritt

Am Sonntag hat der FC Lennestadt die große Chance, einen ganz wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Um 15.30 Uhr geht es im Henselstadion gegen den Viertletzten Westfalia Wickede, und damit gegen einen weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit einem Sieg kann sich der FCL ein Sechs-Punkte-Polster aufbauen. Die Chancen stehen nicht schlecht, da der SV Hohenlimburg beim Tabellendritten DSC Wanne-Eickel vor einer hohen Hürde steht.

Topspiel in der Kreisliga A

„Das ist für uns natürlich ein extrem wichtiges Heimspiel, in dem wir wieder punkten wollen. Es ist wichtig, dass wir genauso gut spielen wie in Hohenlimburg. Wir müssen wieder 100 Prozent Leistung. bringen. Wickede wird aber mit Sicherheit gut auf uns eingestellt sein, denn die hatten in den letzten Wochen reichlich Gelegenheit, uns zu beobachten“, so Jan Hüttemann.

Personell sieht es beim FC Lennestadt ganz gut aus. Definitiv ausfallen wird lediglich Steffen Hebbeker wegen eines Nasenbeinbruchs.

Spannung gibt es im Henselstadion übrigens nicht erst am 15.30 Uhr. Um 13 Uhr empfängt die zweiten Mannschaft des FCL den Tabellendritten SV Heggen zum Topspiel der Kreisliga A. Mit einem Sieg kann der Tabellenführer einen der beiden Verfolger – Heggen hat sechs Punkte Rückstand -abschütteln und den zumindest den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten Türk Attendorn, der den abstiegsbedrohten Elften GW Elben empfängt, verteidigen. Am vorletzten Spieltag – am 29. Mai – treffen dann der FC Lennestadt II und Türk Attendorn im direkten Duell aufeinander.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe