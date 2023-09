FC Lennestadt droht Ausfall von Friedrichs

Lennestadt. Personallage vor dem wichtigen Kellerduell gegen Horsthausen sehr angespannt. Sogar der Einsatz der besten Torschützen ist fraglich.

Den großen Sprung von der Kreisliga A in die Westfalenliga zu meistern, ist beileibe keine einfache Aufgabe.

Dieser nahm sich Martin Funke im Sommer dennoch an. Nach seinen ersten vier Ligaspielen auf der Trainerbank des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt zieht der frühere Jugend- und Reservecoach ein positives Zwischenfazit: „Es hätten zwar gerne ein paar mehr Punkte sein können, aber man merkt, dass die Entwicklung passt. Alle ziehen super mit und man merkt von Woche zu Woche, wie unser Spiel besser wird.“

Daran haben auch die Neuzugänge ihren Anteil. Der frühere Attendorner Jannik Selter zeigt sich seit seiner Ankunft torgefährlich und traf bereits zweimal in der Westfalenliga, auch Laurits Strotmann, der vom Landesligisten SC Drolshagen kam, stand bisher in allen vier Partien in der Startelf. Baran Turhan (vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Rahrbachtal) wagte wie sein Trainer den Sprung aus der Kreisliga A in die Westfalenliga und feierte vor einer Woche in Soest seinen Einstand in der Anfangsformation.

Dort wusste der FC Lennestadt beim SV Westfalia durchaus zu überzeugen, fuhr beim 0:3 gegen den Ex-Verein von Ibou Mbaye, dem jetzigen Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl, aber letztlich doch mit leeren Händen heim. „Wir müssen Konter cleverer verteidigen. Vorne haben wir die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen“, weiß Martin Funke, „daran werden wir im Abschlusstraining arbeiten.“

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt mit der SpVgg Horsthausen gleich der nächste Liganeuling ins Hensel-Stadion. Die Mannschaft aus Herne setzte sich in der vergangenen Saison in einem engen Aufstiegsrennen durch und feierte vor einer Woche beim 2:0 über den SC Obersprockhövel ihren ersten Westfalenliga-Sieg überhaupt.

Martin Funke ist optimistisch: „Das ist ein sehr starker Aufsteiger. Gerade zuhause im Hensel-Stadion wollen wir aber natürlich trotzdem die drei Punkte dabehalten. Wenn wir eine Leistung wie gegen Soest abliefern, bin ich sicher, dass wir was Zählbares holen werden.“

Friedrichs und Selter fraglich

Allerdings hat der FC Lennestadt mit einigen personellen Problemen zu kämpfen. Nach dem kräftezehrenden Weiterkommen im Kreispokal, heißt es für Funke und Co. erstmal die Wunden zu lecken. Zwar bezwang der FC Lennestadt Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter nach dem spätem Ausgleich durch Christian Schmidt noch im Elfmeterschießen, musste sich diesen Erfolg aber teuer erkaufen: „Dennis Krause hat sich gegen die SG Serkenrode/Fretter verletzt und wird wohl länger fehlen. Es ist wahrscheinlich ein Bänderriss“, befürchtet Funke. Auch Lukas Völmicke wird gegen Horsthausen definitiv nicht zur Verfügung stehen, gleiches gilt für Verteidiger Niklas Stemmer, der nach seinem Platzverweis in Soest gesperrt ist. Darüber hinaus sind mit Spielertrainer Florian Friedrichs und Neuzugang Jannik Selter die beiden bisher torgefährlichsten FCL-Akteure noch fraglich.

Martin Funke hofft, dass sein Team die Ausfälle kompensieren kann: „Die nächsten Wochen ohne Leistungsabfall zu überstehen, ist für uns extrem wichtig. Dann bin ich guten Mutes, dass wir eine gute Westfalenliga-Saison spielen werden.“

