FC Lennestadt erst pfui, dann hui

Lennestadt Fußball-Westfalenligist verteidigt nach schwachem Turnierstart den Hallenfußball-Staatpokal

Der hohe Favorit wankte ein wenig. Aber am Ende ging er doch als verdienter Turniersieger vom Platz. Die Rede ist vom FC Lennestadt. Mit einem 2:0-Sieg im Finale über den A-Kreisligisten FC Langenei/Kickenbach verteidigte der Fußball-Westfalenligist seinen Titel als Hallenfußball-Stadtpokalsieger. Damit vertritt der ranghöchste Verein des Stadtgebiets die Stadt Lennestadt auch wieder beim Hallenmasters am 28. Januar in Olpe.

Bis drei Minuten vor Schluss konnte der drei Klassen tiefere spielende FC Langenei/Kickenbach das 0:0 halten. Dann erzielte Umut Özegul nach schöner Vorarbeit von Florian Friedrichs das 1:0 für den Favoriten. Als Till Quast 90 Sekunden vor der Schlusssirene das 2:0 erzielte, war das Finale entschieden und die Spieler, Fans und Trainer konnten den erneuten Triumph feiern.

„Am Samstag blamiert“

FCL-Trainer Florian Friedrichs fasste das Geschehen auf dem Parkett passend zusammen: „Wer mir das am Samstagabend erzählt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Denn am Samstag haben wir uns blamiert. Was wir da gezeigt haben, war katastrophal. Aber am Sonntag haben wir die Kurve gekriegt und am Ende das Turnier verdient gewonnen.“

Bürgermeister Tobias Puspas (rechts) überreicht FCL-Kapitän Kevin Schulte den Stadtpokal). Foto: Michael Meckel

Wohl wahr. Der hohe Favorit kam nur schwer ins Turnier. Gegen den D-Ligisten SV Maumke (3:3) und B-Ligist SG Saalhausen/Oberhundem (2:2) gab es am Anfang nur zwei Unentschieden. Dazu sah Jannik Selter in dieser Partie die einzige Rote Karte des Turniers. Aber mit einem 3:1-Sieg über A-Kreisligist SSV Elspe kam der FC Lennestadt dann aber doch noch hinter Saalhausen/Oberhundem als Zweiter der Gruppe A in die Finalrunde. Hier drehte der FCL auf und kam mit drei Siegen über Kirchveischede/Bonzel (2:0), SSV Elspe (4:0) und RW Lennestadt (3:1) ins Halbfinale. Hier setzte sich der Titelverteidiger klar mit 5:1 gegen Saalhausen/Oberhundem durch.

Das zweite Halbfinale gewann der FC Langenei/Kickenbach mit 2:1 gegen Vorjahresfinalist SG Kirchveischede/Bonzel, der sich den dritten Platz durch einen 3:1-Sieg im Neunmeterschießen über Saalhausen/Oberhundem sicherte.

Florian Friedrichs‘ Trainerpartner Martin Funke freute sich über den erneuten Sieg: „Wir haben uns am Anfang sehr schwergetan. Aber heute haben wir sehr gut gespielt. Wir haben nur ein Gegentor kassiert und am Ende verdient gewonnen.“

Benedikt Kürpick, Trainer des Finalisten FC Langenei/Kickenbach, freute sich über den zweiten Platz: „Ich bin mit dem zweiten Platz hochzufrieden. Es war ein gutes Finale. Leider haben wir die Chancen nicht reingemacht. Am Ende hat der FC Lennestadt aber verdient gewonnen.“

Rainer Krahl (links) und Lothar Schenk (Vorsitzender des Stadtsportverbandes (rechts) zeichnen Lars Hoffmann (2.v.l.) als besten Torschützen, Thomas Spies (Mitte) als besten Torwart und Bruno Goncalves (2.v.r.) als besten Spieler des Turniers aus. Foto: Michael Meckel

Auch Enes Isufi, Trainer des Vierten SG Saalhausen/Oberhundem strahlte: „Das war um 180 Grad besser von uns gespielt, als beim Gemeindepokal in Kirchhundem. Im Halbfinale hatten wir gegen den FC Lennestadt keine Chance. Wenn die einmal in Rollen kommen, ist nichts mehr zu machen.

Zwei Preise für Kirchveischede/Bonzel

Etwas unzufrieden war André Weigler, Trainer des Dritten SG Kirchveischede/Bonzel, dass es mit der erneuten Finalteilnahme nicht geklappt hat: „Wir hatten eine große Chance, da wir im Halbfinale nicht gegen den FC Lennestadt spielen mussten. Leider haben wir am Ende ein Überzahlspiel im Halbfinale nicht gut ausgespielt. Das ist aber auch das Einzige, was ich zu bemängeln habe.“

„Kleines Trostpflaster“ für die SG Kirchveischede/Bonzel: Der Kreisliga A-Vizemeister sahnte bei den persönlichen Ehrungen mächtig ab. Kirchveischede/Bonzel stellte mit Lars Hoffmann (9) den besten Torschützen und mit Bruno Goncalves den besten Spieler des Turniers. Zum besten Torhüter wurde Thomas Spies vom SV Maumke gekürt.

900 Euro Siegprämie für vier beste Teams Neben dem Stadtpokal konnte sich der alte und der FC Lennestadt über eine Siegprämie von 400 Euro von der Sparkasse ALK freuen. Der FC Langenei/Kickenbach erhielt 300, die SG Kirchveischede/Bonzel und die SG Saalhausen/Oberhundem 100 Euro aus den Händen von Andre Dünnebacke von der Sparkasse ALK. Rainer Krahl vom Stadtsportverband bedankte sich bei allen Teams, den Zuschauer, besonders aber bei den beiden Ausrichtern SV Oberelspe und TSV Saalhausen für die tolle Organisation des Turniers.

