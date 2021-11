FC Lennestadt jubelt und der FSV Gerlingen trauert

Die große Chance zum 2:0. Bernie Lennemann schiebt den Ball an Torwart Alex Taach, aber auch am linken Torpfosten vorbei.

Lennestadt. Der FC Lennestadt gewinnt das Westfalenligaderby gegen den FSV Gerlingen durch zwei Friedrichs-Tore mit 2:0.

Riesenfreude bei den Spielern in Rot, Niedergeschlagenheit und Enttäuschung pur bei denen in Schwarz. Das waren die Szenen, die sich nach dem 2:0 (1:0)-Sieg des FC Lennestadt im Westfalenligaderby gegen den FSV Gerlingen im Henselstadion abspielten.

Das hatte seinen Grund: Denn während die Gastgeber mit ihrem fünften Saisonsieg runter von den Abstiegsplätzen kletterten, sieht die Lage für Gerlingen bei nun schon neun Punkten Rückstand aufs rettende Ufer ziemlich mau aus.

Es war ein schwaches Spiel vor 300 Zuschauern. Darüber waren sich alle Zeugen des Spiels einig. „Entscheidend war die individuelle Klasse und Cleverness“, brachte FCL-Trainer Jan Hüttemann den großen Unterschied zwischen den beiden Teams auf den Punkt.

Mit der individuellen Klasse und Cleverness war vor allem die seines Spielenden Co-Trainers Florian Friedrichs gemeint. Der FCL-Torjäger entschied mit seinen Saisontoren zwölf und 13 zum wiederholten Mal allein die Partie. In der sechsten Minute verwandelte er einen von Gerlingens Torwart Alex Taach an Bernie Lennemann verschuldeten Foulelfmeter zum 1:0. Und in der Nachspielzeit nutzte Friedrichs einen Fauxpas von Robin Klaas, der bei einem Abwehrschlag neben den Ball trat, zum 2:0-Endstand aus.

Lennemann hat das 2:0 auf dem Fuß

Dazwischen war viel Leerlauf im Spiel. Beide Teams spielten sehr hektisch und verloren zu schnell den Ball. Die Gastgeber hatten noch zwei gute Chancen. In der 16. Minute traf Daniel Schmidt mit einem Nachschuss nach einem Freistoß die Oberkante der Latte. Drei Minuten später kreuzte Bernie Lennemann, nach einen Pass von Friedrichs allein vor Taach auf, schoss den Ball aber links vorbei. Der musste eigentlich sitzen.

Danach wurde der FSV Gerlingen zwar besser, hatte aber erneut zu wenig Durchschlagskraft. Ihre einzige echte Chance hatten die Gäste in der 65. Minute, als sich Elia Wagener durchtankte, aber an FCL-Torwart Kevin Schulte scheiterte. So blieb es beim FCL-Sieg.

Gerlingens Trainer Dominik Dapprich ärgerte: „Ich gratuliere dem FC Lennestadt zu einem verdienten Sieg. Leider haben wir die ersten 20 Minuten völlig verschlafen. Danach war es ein echtes Derby mit vielen Zweikämpfen, aber wenig Möglichkeiten. Wir sind zwar immer auf Augenhöhe, kreieren aber zu wenig Chancen und machen wie beim 0:2 zu viele individuelle Fehler.“ Jan Hüttemann freute sich dagegen, mahnte aber auch: „Das war sicher eines unserer schwächeren Spiele. Gerlingen hatte sogar mehr Ballbesitz. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt nach einem Sieg so unzufrieden war. Aber das zeigt auch unsere positive Entwicklung. Wir dürfen uns aber in der Zukunft nicht immer nur auf Florian Friedrichs verlassen. Da muss auch von den anderen Spielern mehr kommen.“

