FC Lennestadt kassiert erste Heimniederlage gegen Wanne

Die Riesenchance von Bernie Lennemann zum 1:1 in der 40. Minute. Der Ball landet nicht im Netz, sondern am Pfosten.

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt verliert mit 1:3 gegen den DSC Wanne-Eickel und rutscht auf Platz sieben ab.

Die mahnenden Worte von Jan Hüttemann vor dem Spiel sollten sich als bittere Wahrheit erweisen. „Wanne wird ein dickes Brett für uns“, sagte der Trainer des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt im Interview vor dem fünften Heimspiel gegen den DSC Wanne-Eickel. Wohl wahr: Nach vier Siegen gab es gestern mit 1:3 (1:1) tatsächlich die erste Heimniederlage für den FCL.

Wanne-Eickels Trainer Sebastian Westerhoff strahlte nach dem ersten Sieg nach fünf Spielen über das ganze Gesicht: „Es ist ein gutes Gefühl, mal wieder zu gewinnen. Ich bin umso glücklicher, dass uns das beim FC Lennestadt gelungen ist, der bisher alle vier Heimspiele gewinnen konnte.“ Und Westerhoff brachte den entscheidenden Grund für den Gästesieg auf den Punkt: „Uns ist es gelungen, das starke Trio vorne auszuschalten. Das ist das A und O, wenn du gegen den FC Lennestadt erfolgreich sein willst.“

Tatsächlich waren Florian Friedrichs, Marvin Schulz und Bernie Lennemann vor allem in der zweiten Hälfte bis auf wenige Szenen weitgehend abgemeldet.

Fallrückzieher zum 0:1

In der ersten Halbzeit schien es aber zunächst so zu laufen, wie in den vier Heimspielen zuvor. Der FC Lennestadt setzte die Gäste unter Druck. Florian Friedrichs hatte in der zehnten Minute die erste FCL-Chance. Aber so langsam kam Wanne besser ins Spiel. In der 15. Minute rettete Kevin Schulte mit einem Reflex gegen Ayaz. In der 25. Minute hatte Bernie Lennemann nach klasse Vorarbeit von Friedrichs das 1:0 auf dem Fuß. Es scheiterte aber am guten Torwart Daniel Schultz.

Dann die erste kalte Dusche die Gastgeber in der 34. Minute. Nach einer Flanke bekam der FCL den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Nick Ruppert bugsierte die Lederkugel mit einen Fallrückzieher zum 0:1 in die Maschen. So ein Klasse-Tor sieht man nicht alle Tage.

Die ganz große Chance zum Ausgleich hatte Bernie Lennemann nach 40 Minuten. Nach einem tollen Pass von Friedrichs umkurvte er Torwart Schultz, schoss den Ball aber zum Entsetzen seiner Mitspieler und der FCL-Fans völlig frei stehend an den linken Pfosten. Unglaublich, das musste eigentlich das 1:1 sein. Das fiel dann aber doch noch mit dem Pausenpfiff. Nach klasse Vorarbeit von Friedrichs und Lennemann stand Marvin Schulz völlig frei und schoss den Ball aus kurzer Distanz ins leere Tore.

Eigentlich war es ein Tor zum allerbesten Zeitpunkt. Aber nach der Pause lief beim FCL in der Offensive kaum noch was zusammen. Im Gegenteil. In der 62. Minute nutzte der zwei Minuten zuvor eingewechselte Xhino Kadu ein Missverständnis in der FCL-Abwehr zum 1:2 aus. „Da fehlte die Kommunikation. Da laufen sich unsere Spieler über denn Haufen“, ärgerte sich FCL-Trainer Jan Hüttemann.

Die größte Chance zum 2:2 hatte Joker Lukas Völmicke, der in der 83. Minute nach einem Freistoß mit einem Kopfball aus fünf Metern an Torwart Schultz scheiterte. „Den hält nicht jeder“, lobte Wannes Trainer Sebastian Westerhoff seinen Keeper. Und auch FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau kam aus dem Staunen kaum heraus: „Wie er den raus gefischt hat, war überragend. Wenn der drin gewesen wäre, dann wäre vielleicht noch was drin gewesen.“

Aber es kam in den letzten Minuten anders. Der FC Lennestadt schmiss alles nach vorne, was die Gäste aus Wanne-Eickel natürlich zu Konterchancen einlud. Und nachdem er in der 89. Minute noch eine Konterchancen liegen ließ, machte Kadiu in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf, als er mit einem Mitspieler auf FCL-Torwart Kevin Schulte zulief und dem FCL-Keeper keine Chance ließ.

Damit war die erste Heimniederlage des FCL im fünften Spiel perfekt. Aber trotz der ersten Heimpleite war Jan Hüttemann nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben ein ordentliches Heimspiel gezeigt. Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen. Leider kriegen wir zu leichte Gegentore rein. Wir müssen es einfach schaffen, stabiler zu werden und nach vorne nicht immer mit langen Bällen zu operieren. Insgesamt sind wir auf einem ordentlichen Weg. Jetzt müssen wir versuchen, am nächsten Sonntag in Hassel zu punkten.“

