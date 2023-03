FC Lennestadt kassiert erste Niederlage 2023

Castrop-Rauxel. Beim 0:4 in Castrop-Rauxel nichts zu gewinnen. Nächste Woche kommt Spitzenreiter Brünninghausen.

Nichts zu gewinnen gab es für den FC Lennestadt in der Westfalenliga bei Wacker Obercastrop. Das Team von Trainer Jan Hüttemann kehrte mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage zurück und kassierte die erste Schlappe 2023.

Dabei hatte Hüttemann vor einem „ekligen und unangenehmen Auswärtsspiel“ gewarnt. Aber all die Tugenden, die das junge Team aus dem Kreis Olpe in den letzten Wochen so ausgezeichnet haben, konnte Lennestadt diesmal nicht abrufen. „Entweder haben wir die im Bus gelassen oder erst gar nicht eingepackt“, ärgerte sich Jan Hüttemann über die „ganz schlechte Leistung gegen einen guten Gegner“.

Vor allem in den ersten 45 Minuten liefen die Gäste der Musik hinterher. Durch die Treffer von Bilal Abdallah bereits in der sechsten Minute und Elvis Shala per Strafstoß (26.) ging Wacker mit einer 2:0-Pausenführung in die Kabine. Nach den Wechseln zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem Comeback von Lukas Völmicke stabilisierten sich die Hüttemann-Schützlinge, konnten aber das dritte Gegentor durch Bakir Basic (64.) nicht verhindern. Zu allem Überfluss erzielte erneut Shala in der Nachspielzeit das 4:0. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Jan Hüttemann und hofft auf einen weiteren Lerneffekt seiner jungen Elf. Die erwartet jetzt Spitzenreiter FC Brünninghausen. „Zu Hause ist alles möglich“, weiß Lennestadts Trainer, war am Sonntagabend aber erst einmal froh, dass „glücklicherweise“ die Konkurrenz auch nicht gewonnen hat.

FC Lennestadt: Schmidt, Butzkamm, Eickelmann, Vente (59. Quast), Friedrichs, J. Völmicke (46. Schmidt), Witzel, Lennemann (68. Gouranis), Stemmer, Krause (46. L. Vömicke), Vollmert (73. Hatzfeld).

