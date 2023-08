FC Lennestadt muss am Ende mit dem 2:2 noch zufrieden sein

Mit diesem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel bringt Florian Friedrichs den FC Lennestadt in der 33. Minute mit 2:0 in Führung.

Lennestadt. Westfalenligist gibt gegen Wiemelhausen in letzten Minuten in Überzahl eine 2:0-Führung aus der Hand.

Das Fußball-Westfalenliga-SpielFC Lennestadt gegen Concordia Wiemelhausen war genauso eine Partie, wo die Trainer und Fans beider Teams nach Spielschluss nicht genau wissen, ob sie weinen oder lachen sollen. Am Ende trennen sich beide Mannschaften 2:2.

Was war geschehen? Bis zur 79. Minute führten die Gastgeber durch ein Handelfmetertor von Jannik Selter (16.) und einen sehenswerten Schuss von Florian Friedrichs in den Winkel (33.) bereits mit 2:0. Aber nach der Pause kam ein kompletter Bruch ins Spiel der Gastgeber. So kam Wiemelhausen durch ein Kopfballtor von Rene Michen (79.) auf 1:2 heran. Als zwei Minuten später Gäste-Spieler Leon Franke nach einem Foul an Selter Rot sah, sah es dann aber doch nach einem guten Ende für den FCL aus aus. Aber Pustekuchen! In der 88. Minute erzielte Michen das 2:2. Und um ein Haar hätte der FCL sogar ganz mit leeren Händen da gestanden. Denn in der 93. Minute traf Dennis Gumpert aus sieben Metern das Lattenkreuz.

Rote Karte des Gegners als Nachteil

Und so brachte es FCL-Trainer Florian Friedrichs nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Am Ende war es ein glücklicher Punkt für uns. In der zweiten Halbzeit war es in allen Belangen zu wenig von uns. Die Rote Karte war wahrscheinlich eher psychologisch schlecht für uns.“ Dem stimmte Friedrichs’ Trainerpartner Martin Funke zu: „Das ist eine gefühlte Niederlage. Aber letztlich war das 2:2 ein verdientes Ergebnis. Die Rote Karte war psychologisch eher ein Knackpunkt für uns.“

Es wäre aber vielleicht ganz anders gelaufen, wenn Franke nicht erst in der 82., sondern nach einer Tätlichkeit gegen Niklas Stemmer bereits in der 45. Minute Rot gesehen hätte. Doch zum Erstaunen aller Zuschauer blieben beide Karten in der Brusttasche von Schiedsrichter Björn Sauer. „Das war wohl eine klare Rote Karte. Da hatten wir Glück, dass wir mit elf Spielern in die Kabine gehen durften“, gab Gäste-Coach Carsten Droll zu.

So bekamen die Gäste nach der Pause immer mehr Oberwasser. Sie scheiterten aber immer wieder am starken FCL-Torwart Kevin Schulte. Bis, ja bis auch der FCL-Kapitän am Schluss zwei Mal passen musste.

FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Butzkamm, Lukas Völmicke, Selter (85. Witzel), Eickelmann, Strotmann, Friedrichs, Jonas Völmicke, Stemmer, Krause (72. Özugul).

