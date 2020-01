FC Lennestadt, RW Lennestadt und Vatanspor mit weißer Weste

Turnierfavorit FC Lennestadt, A-Kreisliga-Spitzenreiter RW Lennestadt und Co-Ausrichter Vatanspor Meggen setzten sich in ihrem Gruppen mit blütenweißer Weste, also mit neun von neun möglichen Punkten durch.

Der SSV Elspe darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Der A-Kreisligist gewann im letzten Spiel der Gruppe B das „Finale um Platz zwei“ gegen der SV Maumke mit 2:1 und qualifizierte damit als Zweiter für die Entscheidungsrunde am Sonntag. Hier bestreitet der Titelverteidiger um 13 Uhr auch das Eröffnungsspiel gegen den TuS Halberbracht, der sich als zweitbester Dritter (3 Punkte/ 2:9 Tore) für die Entscheidungsrunde qualifizieren konnte. Dabei schaltete der C-Ligist im letzten Spiel der Gruppe B im direkten Duell A-Kreisligist FC Langenei/Kickenbach mit einem 1:0-Sieg aus.

Bester Dritter wurde die SG Bracht/Oedingen (3 Punkte/ 2:7 Tore). Die SG kam in der Gruppe C hinter Vatanspor Meggen (9) und der SG Saalhausen/Oberhundem (9) ins Ziel und spielt am Sonntag in der Entscheidungsgruppe B gegen RW Lennestadt, SG Kirchveischede/Bonzel und die SG Saalhausen/Oberhundem. Ergebnisse der Vorrunde:

Gruppe A

Langenei/K. - Kirchv./Bonzel 2:2

FC Lennestadt - Halberbracht 6:0

Langenei/K. - FC Lennestadt 0:1

Halberbracht - Kirchv./Bonzel 1:3

FC Lennestadt - Kirchv./Bonzel 1:0

Halberbracht - Langenei/K. 1:0

1. FC Lennestadt 8:0 9

2. Kirchveischede/Bonzel 5:4 4

3. Halberbracht 2:9 3

4. Langenei/Kickenbach 2:4 1





Gruppe B

Maumke - RW Lennestadt 1:5

Trockenbrück - Elspe 1:2

Maumke - Trockenbrück 1:1

Elspe - RW Lennestadt 0:1

RW Lennestadt - Trockenbrück 3:0

SSV Elspe - SV Maumke 2:1

1. RW Lennestadt 9:1 9

2. SSV Elspe 4:3 6

3. Trockenbrück 2:6 1

4. SV Maumke 3:8 1





Gruppe C

Vatanspor Meggen - Oberelspe 3:0

Saalhausen/O. - Bracht/Oedingen 2:0

V. Meggen - Saalhausen/Oberh. 4:1

Bracht/Oedingen - Oberelspe 2:1

Oberelspe - Saalhausen/Oberh. 1:5

Bracht/Oedingen - Vat. Meggen 0:4

1. Vatanspor Meggen 11:1 9

2. Saalhausen/Oberhundem 8:5 6

3. Bracht/Oedingen 2:7 3

4. Oberelspe 2:10 0





Sonntag, 11. Januar

Entscheidungsrunde

Gruppe A

13.00 Elspe - Halberbracht

13.40 FC Lennestadt - V. Meggen

14.20 Elspe - FC Lennestadt

15.00 V. Meggen - Halberbracht

15.40 Br./Oedingen - FC Lennestadt

16.20 V. Meggen - Halberbracht

Gruppe B

13.20 RW Lennestadt - Br./Oedingen

14.00 Kirchv./Bonzel - Saalhausen/O.

14.40 RWL - Kirchveischede/Bonzel

15.20 Saalhausen/O. - Bracht/Oedingen

16.00 B./Oedingen - Kirchveischede/Bonzel

16.40 Saalhausen/O. - RW Lennestadt





Halbfinale

17.05 Erster Gr. A - Zweiter Gr. B

17.25 Erster Gr. B - Zweiter G. A

17.45 Spiel um Platz drei

18.00 Finale.