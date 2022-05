FC Lennestadt steht ganz dicht vor dem Klassenerhalt

Florian Friedrichs (links) erzielte drei Tore in Sodingen

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt hat vor den letzten beiden Spielen ein Polster von sechs Punkten und zwölf Toren.

Der FC Lennestadt kann sich nach menschlichem Ermessen auf eine weitere Saison in der Fußball-Westfalenligs freuen. Denn nach dem 4:1 (2:0)-Sieg beim SV Sodingen beträgt der Vorsprung des FCL auf den SV Hohenlimburg auf dem ersten Abstiegsplatz 14 sechs Punkte und zwölf Tore. Ein ganz dickes Polster vor den beiden letzten Spielen gegen Absteiger SpVg Hagen 11 und Aufsteiger TuS Bövinghausen.

FCL-Trainer Jan Hüttemann freute sich über den fünften Sieg in den letzten sechs Punktspielen, trat aber in Sachen Klassenerhalt auf die Euphoriebremse: „Ich feiere erst, wenn der Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt ist.“

Mann des Spiels war einmal mehr Florian Friedrichs. Der Torjäger des FCL erzielte drei der vier Tore. „Ich hebe Florian eigentlich nicht so gerne aus einer guten Mannschaft heraus. Aber was er gerade für die jungen Spieler ausstrahlt und was Flo zuletzt geleistet hat, ist einfach Wahnsinn“, lobte Jan Hüttemann seinen Spielenden Co-Trainer.

In der 31. Minute schlug Florian Friedrichs zum ersten Mal zu. Vier Minuten später erhöhte Jakob Vollmert auf 2:0. Zwei Minuten nach der Pause kamen die Gastgeber durch Maurice Post auf 1:2 heran. Aber in der 60. Minute stellte Friedrichs den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Eine Viertelstunde später schloss Friedrichs einen Alleingang mit einem Lupfer zum 4:1-Endstand ab. Das war bereits Friedrichs’ 29. Saisontor.

FC Lennestadt: Schulte, Christoph Hebbeker, Daniel Schmidt, Lukas Völmicke, Eickelmann, Christian Schmidt, Friedrichs, Witzel (55. Baser), Lennemann (79. Gouranis), Stemmer (85. Klur), Vollmert (87. Jonas Völmicke).

