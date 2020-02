FC Lennestadt strapaziert bei 6:3-Sieg Nerven seiner Fans

Die Fans des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt bekamen gleich im ersten Spiel des Jahres 2020 erneut ein Spektakel geboten, mit dem im Henselstadion bis kurz vor Schluss niemand gerechnet hatte.

Denn bis zur 78. Minute führte der FCL gegen die SpVg Erkenschwick klar mit 4:0. Doch nur sieben Minuten später stand es plötzlich nur noch 4:3. Dieser knappe Vorsprung blieb aber bestehen. Mehr noch: FCL-Kapitän Florian Friedrichs per Kopfball nach einer Ecke (90.+2.) und Marvin Gouranis (94.+4) mit einem überraschenden Schuss aus 30 Metern schraubten das Ergebnis in der Nachspielzeit wieder auf 6:3.

Florian Friedrichs, der mit seinen Saisontoren 19, 20 und 21 die Führung in der Torjägerliste weiter ausbaute, war sichtlich erleichtert: „Es war ein guter Einstand ins neue Jahr. Wir haben es aber unnötig spannend gemacht. Es war schon eine Erleichterung, als mein Kopfball zum 5:3 im Netz landete.“

In der neunten Minute erzielte Friedrichs nach Kopfballverlängerung von Christian Schmidt das 1:0. Ein „schmerzhaftes“ Tor, denn Schmidt zog sich bei dem Kopfballduell eine klaffende Kopfwunde zu und musste mit blutrotem Turban ausgewechselt werden. Doch Entwarnung: Christian Schmidt stand nach der Pause mit genähter Wunde schon wieder an der Seitenlinie.

Bis zur Halbzeit hatte Erkenschwick einige sehr gute Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Wie man es macht, demonstrierte einmal mehr Florian Friedrichs zwei Minuten vor der Pause. Da löffelte Marvin Gouranis den Ball von links an den Elfmeterpunkt. Da stand Florian Friedrichs und zimmerte den Ball volley zum 2:0 ins Netz. „Das war wieder ein Wahnsinnstor von Flo“, schüttelte Jürgen Winkel den Kopf.

Eickelmann stellt auf 3:0

In der 58. Minute schien die Entscheidung gefallen zu sein, als der starke Linksverteidiger Samuel Eickelmann einen Konter zum 3:0 abschloss. Andreas Ovelhey erzielte in der 67. Minute mit einem Eigentor das 4:0 sogar für die Gastgeber.

Ja, und dann begann doch noch die große Zitterpartie. Bei Sarikiz’ 4:1 winkten einige Zuschauer noch ab:. Was solls? Doch nur 120 Sekunden später gab einen Foulelfmeter für die Gäste. Gllogjani verwandelt zum 4:2 und fünf Minuten schloss Gllogjani einen tollen Alleingang mit dem 4:3 ab. Doch wie bereits geschildert, überstand der FCL die die Schlussphase schadlos und konnte das Ergebnis in der Nachspielzeit auf 6:3 schrauben.

„Beim 4:3 ist mir schon ein wenig das Herz in die Hose gerutscht. Aber danach haben es meine Spieler hervorragend gemacht. Sicher hatten wir da auch etwas das Glück des Tüchtigen. Ich bin mächtig stolz auf meine Jungs“, sagte Jürgen Winkel.

Erkenschwicks Trainer David Sawatzki gratulierte Jürgen Winkel zum „verdienten Sieg“ und lobte dessen Mannschaft:. „Das war schon bitter. So viel Gegentore haben wir noch nie kassiert. Auch wir hatten gute Chancen. Aber der FC Lennestadt hat eine brutal gute Qualität in der Offensive und steht in der Tabelle zurecht so weit vorne.“