FC Lennestadt verliert nach klarer 3:0-Führung noch mit 3:4

Dortmund. Ersatzgeschwächter FCL läuft nach gegen Türkspor Dortmund nach der Pause und in Unterzahl der Musik hinterher.

Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt kassierte beim Tabellenzweiten Türkspor Dortmund mit 3:4 (3:1) im fünften Auswärtsspiel die dritte Niederlage. Und was diese Niederlage noch bitterer macht: Der FC Lennestadt, der ohne Torwart Kevin Schulte sowie die Innenverteidiger Christoph Hebbeker und Elias Butzkamm spielen musste, führte durch Tore von Witzel (10.), Jakob Vollmert (33.) und Bernie Lennemann (45.) bereits mit 3:0. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Cardoniz das erste Tor für Dortmund. „Den ersten Torschuss hat Niklas Droste noch gehalten. Der Nachschuss war drin“, ärgerte sich FCL-Trainer Jan Hüttemann.

In der 57. Minute gab es einen Elfmeter für die Gastgeber, den Pascal Schmidt verwandelte. Außerdem sah Christian Klur auch noch die Gelb/Rote Karte. In Unterzahl nahm das Schicksal seinen Lauf. Acar (74.) Cardoniz (82.) drehten die Partie in einen 4:3-Sieg für Türkspor Dortmund. „Wir haben in der ersten Halbzeit unseren Matchplan hervorragend umgesetzt. Über schnelles umschalten und gut gesetzten Kontern sind wir mit 3:0 in Führung gegangen. Leider haben wir mit dem Halbzeitpfiff das 3:1 kassiert“, sagte Jan Hüttemann.

Nach der Ampelkarte für Klur habe seine Mannschaft keinen Zugriff mehr gehabt und sei der Musik nur noch hinterher gelaufen. So gehe das Ergebnis trotz kämpferisch guter Leistung leider in Ordnung. „Niklas Droste hat in seinem ersten Pflichtspiel einen guten Job gemacht. Drei Tore müssen auswärts reichen. Wir müssen ganz schnell defensiv stabiler werden. Silas Hasse hat sich leider wohl schwerer am Knie verletzt“, so Jan Hüttemann

FC Lennestadt: Droste, L. Völmicke (86. Schmidt), Klur, Schulz, Eickelmann, Friedrichs, Witzel (77. Quast), Lennemann (59. Haase, 90. Faust) Stemmer, Krause,Vollmert (66. Baser).

