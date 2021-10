FC Lennestadt: Warum das 4:2 gegen Hohenlimburg so wichtig ist

Lennestadt. Was war das für ein Krimi am Sonntag zwischen dem FC Lennestadt und dem SV Hohenlimburg.

Bis zur 87. Minute führten die Gäste mit 2:1. Dann drehten die Gastgeber das Spiel dank zweier Elfmeter von Florian Friedrichs und einem Treffer von Linus Witzel in einen 4:2-Sieg. Nach drei Niederlagen waren das für den FCL drei ganz wichtige Punkte vor dem Spiel am Sonntag beim Tabellenführer FC Brünninghausen.

Nach dem Schlusspfiff waren sich aber alle einig: Es war ein glücklicher Sieg. Florian Friedrichs: „Von gefühlt 60 von 90 Minuten hatte das nichts mit Westfalenliga zu tun, was wir gemacht haben. Das Positive war, das wir im Spiel dringeblieben sind. Wir haben nach dem 1:2 den knappen Rückstand gehalten und dann gezeigt, dass wir Qualität haben und aus dem Nichts Tore machen können.“ Und er gab offen zu: „Den zweiten Elfmeter hätte ich nicht gepfiffen.“

Für die Moral wichtig

Sein Vater, der Sportliche Leiter Andreas Friedrichs, konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen: „Das war schon eine turbulente Schlussphase. Da war einiges drin. Die Elfmeterszenen kann ich nicht beurteilen aus der Entfernung hier. Aber die muss man auch bei dem Spielstand erstmal reinschießen. Gegen Schüren und Obercastrop brauchten zum Beispiel wir nicht zu verlieren. Nach den letzten drei unglücklichen Niederlagen war das für die Moral wichtig. Heute haben wir uns einfach mal belohnt.

Nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Hohenlimburg 10 stürmt FCL-Trainer Jan Hüttemann auf seine Spieler zu. Foto: Michael Meckel

Auch Kapitän Kevin Schulte, der den FCL mit tollen Paraden im Spiel hielt, war begeistert: „In den letzten Spielen haben wir es leider nicht geschafft, uns zu belohnen. Heute haben wir es endlich mal geschafft, so ein Spiel zu drehen. Respekt an die Mannschaft, was die gefightet haben, vor allem der „Brenner“ vorne. Beim dritten Tor setzt er sich gegen sechs, sieben Mann durch. Eine unglaubliche Willensleistung. Da kann man nur alle loben. Weltklasse, richtig geil. Für so ein Spiel spielen wir Fußball. So eine Wende in einem Spiel habe ich persönlich noch nicht erlebt.“

Spielglück wird erarbeitet

Über die strittige Szene zum Elfmeter zum 3:2 hatte Schulte auch eine klare Meinung. „Der Schiedsrichter hat im Laufe des Spiels leider seine Linie verloren. Er fing gut an und hat am Ende alles gepfiffen. Da musste er auch den Elfmeter pfeifen. Glasklar war der nicht. Aber das war das Spielglück, dass wir uns diesmal erarbeitet haben. Mit der Entscheidung kann ich leben“, lachte Kevin Schulte.

Und natürlich war auch Trainer Jan Hüttemann überglücklich. Und er fand auch die passenden Worte: „Selbst das wäre unverdient gewesen. Wir waren deutlich die schwächere Mannschaft. Wir waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Von den drei Wechseln in der Halbzeit habe wir uns mehr versprochen. Aber daraus wurde nichts. So kam Hohenlimburg folgerichtig zum 2:1.“

Darauf ein Bierchen...

Danach sei seine Mannschaft – warum auch immer – besser ins Spiel gekommen. „Das hat mich schon etwas gewundert. Ich glaube, dass man den Elfmeter zum 2:2 schon geben kann. Danach haben wir die Gunst der Stunde genutzt. Da war viel Aufregung da. Die Hohenlimburger Spieler haben sich wohl ungerecht behandelt gefühlt. Dann haben wir eben noch die Gunst der Stunde genutzt und zwei Tore gemacht.“

Hüttemann lobte die Moral seiner Spieler: „Wir haben eben bis zum Ende an uns geglaubt. Sicher war der Sieg unverdient. Man muss aber auch sehen, dass wir gegen Schüren und Obercastrop hätten gewinnen müssen. Da waren wir die bessere Mannschaft, heute waren wir die deutlich schlechtere. Ich kann damit leben. Trinken wir noch ein Bierchen drauf und schauen dann nach vorn.“