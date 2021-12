Fußball-Westfalenliga FC Lennestadt will ersten Auswärtssieg beim Letzten Hagen 11

Hagen. FC Lennestadt spielt schon am Samstag bei der SpVg Hagen 11 antreten. Florian Friedrichs und Steffen Hebbeker fehlen.

Letztes Spiel des Jahres beim Tabellenletzten. So lautet die Aufgabe für Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt am Samstag (17 Uhr, Bezirkssportanlage Emst).

Da ist das Ziel klar. „Ich habe nach dem 2:2 gegen Sodingen gesagt, dass wir vier Punkte aus den letzten beiden Spielen holen möchten. Einen haben wir. Da ist die Rechnung eigentlich sehr einfach“, schmunzelt FCL-Trainer Jan Hüttemann.

Es wäre der erste Auswärtssieg für den FC Lennestadt. Mit einem Dreier könnte der FCL am letzten Spieltag des Jahres 2021 weg von den Abstiegsplätzen und zumindest bis Sonntag auf Rang zehn klettern. Wer hätte das zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr gedacht, als der FC Lennestadt alle acht Spiele verlor und abgeschlagen auf dem letzten Platz stand. „Die Mannschaft hat gut gearbeitet und große Fortschritte gemacht. Vor allem in den Heimspielen sind wir stark. Ich glaube, keine Mannschaft kommt gerne zu uns“, sagt Jan Hüttemann.

Der FCL-Coach stellt aber auch klar: „Nur mit Heimsiegen alleine werden wir die Liga nicht halten. Wir müssen unbedingt auch mal auswärts gewinnen.“ Jan Hüttemann freut sich auf das Spiel beim Tabellenletzten Hagen 11: „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft zur Sache geht, wie die Feuerwehr, um das Spiel zu gewinnen.“

Letzter Strohhalm für Hagen 11

Jan Hüttemann warnt aber auch vor dem Schlusslicht: „Das wird eine extrem schwere Aufgabe. Für Hagen ist das Spiel gegen uns eine Art Strohhalm und vielleicht die letzte Chance, noch einmal den Anschluss zu finden. Da müssen wir auf der Hut sein.“

Was die Aufgabe nicht leichter macht, ist die Tatsache, dass Top-Torjäger Florian Friedrichs fehlen wird. Der Spielende Co-Trainer des FCL, der allein 16 der 25 FCL-Treffer erzielt hat und damit auf dem ersten Platz der Westfalenliga-Torschützenliste steht, verletzte sich beim 2:2 gegen Sodingen zum einen am Knie und sah zum anderen die fünfte Gelbe Karte.

Doch das macht Jan Hüttemann nicht Bange: „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft den Ausfall von Florian kompensieren wird. Wir haben mit Bernie Lennemann und Christian Schmidt gute Stürmer dahinter, die jetzt in die Bresche springen müssen.“

FSV Gerlingen drückt die Daumen

Die Schwere von Florian Friedrichs‘ Verletzung ist auch nach knapp einer Woche noch nicht geklärt. Jan Hüttemann gibt aber leichte Entwarnung: „Florians Knie ist immer noch dick und blau. Aber er meint, die Bänder seien stabil. Er ist bei unserer Physiotherapeutin auf jeden Fall in besten Händen.“

Neben Florian Friedrichs werden auch Steffen Hebbeker, Jakob Vollmert und Robin Hatzfeld in Hagen fehlen. Marvin Gouranis, der am vergangenen Sonntag in der 2. Mannschaft im Kreisliga-Spitzenspiel gegen RW Ostentrop/Schönholthausen spielte, stößt wieder zum Westfalenliga-Kader.

Nicht nur die FCL-Fans werden ihrer Mannschaft am Samstag sicherlich die Daumen drücken, sondern auch die des FSV Gerlingen. Denn sollte es nicht mit einem Sieg des FC Lennestadt klappen, würde Hagen 11 am punktgleichen FSV Gerlingen vorbeiziehen. Die Mannschaft von Trainer Dominik Dapprich, die ihr Spiel gegen den BSV Schüren auf den 30. Januar 2022 verlegt hat, würde dann auf dem letzten Tabellenplatz überwintern.

