FC Lennestadt zum Jahresabschluss beim Tabellenzweiten

Lennestadt Der klassentiefste Verein im Kreis Olpe ist der FC Lennestadt. Zumindest, wenn es danach geht, welche Mannschaften am Wochenende trotz des Wintereinbruchs um Punkte kämpfen dürfen.

Während der Fußball von der Landesliga bis in die Kreisliga C stillsteht, reisen Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl und eben Westfalenligist FC Lennestadt ins Ruhrgebiet. Der FCL trifft am Sonntag (15 Uhr) in Bochum auf den Tabellenzweiten Concordia Wiemelhausen. „Ich gehe mal davon aus, dass wir spielen werden, zumindest wurden auf dem Platz unter der Woche noch Jugendspiele ausgetragen“, so Lennestadt-Trainer Martin Funke.

Mit dem Tabellenzweiten steht dem FCL zum Jahresabschluss eine ganz schwere Auswärtsaufgabe bevor. Funke: „Ich erwarte eine extrem spielstarke Mannschaft, die zurecht da oben steht.“ Seit acht Spielen ist Wiemelhausen in der Liga ungeschlagen, auch wenn das Team von Carsten Droll und Steffen Köhn sich zuletzt dreimal in Serie mit einem Punkt zufrieden geben musste. Der FC Lennestadt befand sich vor dem spielfreien Totensonntag dagegen in ordentlicher Verfassung und stellte mit sieben Punkten aus den jüngsten fünf Partien den Anschluss ans rettende Ufer wieder her. Eine Pause zur Unzeit? „Wir hatten einen guten Rhythmus drin, aber uns kam die Pause trotzdem nicht ungelegen“, relativiert Martin Funke, „wir hatten einige Verletzte, da taten die zwei Wochen zum Durchschnaufen vielleicht mal ganz gut.“

Selter kehrt nach Rotsperre zurück

Erschwerend kam jedoch hinzu, dass eine vernünftige Vorbereitung auf die kommende Aufgabe aufgrund des Wintereinbruchs kaum möglich war. Zwar absolvierte die Funke-Elf eine Einheit im verschneiten Hensel-Stadion, beschränkte sich dabei aber auf konditionelle und koordinative Inhalte. Zum Abschlusstraining wich der FCL in die Turnhalle aus. „Das ist natürlich schon ein erheblicher Nachteil für uns, denn Hallentraining ersetzt kein Mannschaftstraining auf dem Platz“, weiß Martin Funke, der sich beim „wichtigen Auswärtsspiel“ in Bochum dennoch Chancen ausrechnet: „Wir werden wieder auf Umschaltmomente setzen. Da kommt uns zugute, dass mit Jannik Selter und Samuel Eickelmann Tempo zurückkommt.“ Eickelmann fehlte beim 0:4 in Meinerzhagen gelbgesperrt, Jannik Selter musste nach seinem Platzverweis beim Remis in Sodingen sogar vier Wochen zuschauen. „Jetzt ist er wieder dabei und wird sehr wichtig für uns“, freut sich Funke auf die Rückkehr des früheren Attendorners.

Während die Offensive wieder breiter aufgestellt ist, muss der FC Lennestadt gerade in der Defensive weiter auf einige Stammkräfte verzichten. Neben den Langzeitverletzten Verteidigern Elias Butzkamm und Lukas Völmicke fehlt im letzten Spiel des Jahres auch Robin Hatzfeld sowie die Mittelfeldakteure Baran Turhan und Dennis Krause.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe