FC Sportfreunde Möllmicke: Nico Stettner verlängert

Nico Stettner bleibt Trainer des Fußball-A-Kreisligisten FC Sportfreunde Möllmicke

Der Möllmicker Vorstand setzt auf Kontinuität und hat das Engagement mit Nico Stettner um ein weiteres Jahr verlängert.

„Wir sind mit der bisher geleisteten Arbeit des Trainers in jeder Beziehung zufrieden. Den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben soll weitergeführt werden,“ so der Sportliche Leiter Ansgar Viol, „junge Spieler wurden und sollen weiterhin in die Mannschaft integriert werden. Wir können eine Option, eine Alternative oder ein Sprungbrett für junge Spieler im Seniorenbereich sein. Wir bieten eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch mehr als das“.

Mit Nico Stettner als B Elite-Jugend Lizenzinhaber habe der Verein einen Trainer, der gerne mit jungen Spielern arbeite.Bis Weihnachten möchte der Klub mit allen Spielern des aktuellen Kaders die ersten Gespräche geführt haben um alle weiter an den Verein zu binden.

„In Möllmicke wächst etwas zusammen. Die Unterstützung der Zweiten Mannschaft während der Spielzeit ist überragend und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand ist ehrlich und konstruktiv,“ so Stettner.

Positiv zeigt sich auch die Entwicklung der Möllmicker Reserve mit dem neuen Trainerduo Jörg Alberts und Daniel Henne, die bereits ihre Zusage für die neue Saison gegeben haben. Beide sind für die enge Bindung zwischen Erster und Zweiter Mannschaft mitverantwortlich.