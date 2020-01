FCL-Neujahrsturnier: Kopfzerbrechen am runden Geburtstag

Ein „kleines Jubiläum“ gibt es am ersten Wochenende des neuen Jahrzehnts zu feiern. Der FC Lennestadt richtet in der Halle „auf’m Ohl“ in Meggen zum 40. Mal sein traditionsreiches Neujahrsturnier aus.

Doch just zum „runden Geburtstag“ haben die Organisatoren um den FCL-Geschäftsführer Torben Jäkel jede Menge Arbeit und Kopfzerbrechen gehabt, um beim Highlight der Veranstaltung, dem Turnier um den Kremer-Cup am Samstag, einerseits ein attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine stellen zu können und andererseits den teilnehmenden Mannschaften genügend Spielzeit zu bieten.

„Leider haben uns einige Mannschaften kurzfristig abgesagt. Zunächst hatten wir zwölf Teilnehmer, dann noch zehn und jetzt sind es leider nur noch acht Mannschaften“, berichtete gestern ein hörbar enttäuschter Torben Jäkel.

Kein Spielraum im Terminplan

Der Grund ist für Torben Jäkel klar: „Der frühe Termin, direkt nach Silvester und Neujahr, ist eine Katastrophe. Deshalb haben einige Teams abgesagt, beziehungsweise viele erst gar nicht zugesagt. Wir wären sehr gerne auf das zweite Januar-Wochenende ausgewichen, aber da ist schon das Stadtpokalturnier. Und da Ende Januar auch das Master-Turnier in Meggen stattfindet, haben wir keinen Spielraum. Diese beiden Turniere haben natürlich Priorität. So müssen wir in diesem Jahr beim Neujahrsturnier in den sauren Apfel beißen.“

Der frühe Zeitpunkt, so nah am Jahreswechsel, soll aber ein Einzelfall bleiben. Denn, so Jäkel: „Im nächsten Jahr findet das Turnier später statt. Das ist bereits geregelt.“

So mussten sich sich die Verantwortlichen des FCL im Vorfeld des Turniers etwas ausdenken. Heraus kam die Installation einer zusätzlichen Zwischenrunde. Torben Jäkel erklärt den Modus: „In der Zwischenrunde sind noch einmal alle acht Mannschaften vertreten. In der Gruppe 1 treffen Sieger A und Zweiter A auf den Dritten und Vierten der Gruppe B. In der Gruppe 2 spielen Sieger B und Zweiter B gegen den Dritten und Vierten der Gruppe A. Die beiden Mannschaften, die vorher schon in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, nehmen die Punkte aus diesem Spiel mit. So hat jede Mannschaft die Sicherheit, dass sie mindestens fünf Spiele bestreitet und dass sich für sie der Weg für sie nach Meggen lohnt. Ich hoffe, dass wir mit der Zwischenrunde eine vernünftige Lösung gefunden haben.“

Danach geht es „ganz normal“ weiter: Die beiden Ersten beider Gruppen ziehen ins Halbfinale ein.

Titelverteidiger ist Turnierfavorit

Trotz der Absagen kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. In der Gruppe A spielen A-Kreisligist FC Lennestadt II (der Turniersieger von 2018), C-Kreisligist TuS Halberbracht, Bezirksligist BC Eslohe (die künftige Mannschaft von FCL-Trainer Jürgen Winkel) sowie Kreisliga A-Spitzenreiter RW Lennestadt.

In der Gruppe B duellieren sich Westfalenligist und Titelverteidiger FC Lennestadt I, der frischgebackene Kirchhundemer Gemeindepokalsieger SV Rahrbachtal, A-Kreisligist FC Langenei/Kickenbach sowie der noch bis zum nächsten Wochenende amtierende Lennestädter Stadtpokalsieger SSV Elspe.

Bei der Frage nach dem Turnier-Favoriten kommt man natürlich am Titelverteidiger FC Lennestadt I nicht vorbei, Auch Torben Jäkel nicht: „Sicher ist unserer erste Mannschaft als ranghöchste Mannschaft Favorit. Aber auch der BC Eslohe hat eine gute Mannschaft. RW Lennestadt als Kreisliga-Spitzenreiter, der SSV Elspe und der SV Rahrbachtal sind auch immer für Überraschungen gut. Es wird kein Selbstläufer für uns.“

Ähnlich wie beim „Kremer-Cup“ sieht es übrigens auch beim C-Jugend-Turnier um den VW Audi-Baumhoff-Cup am Sonntag aus. „Hier kamen auch kurzfristige Absagen. Und so musste ich die bereits erstellten Pläne wieder umschmeißen“, berichtete Torben Jäkel.

Kremer-Cup

Samstag, 4. Januar





Vorrunde

Gruppe A

13.30 FC Lennestadt II – Halberbracht

14.00 BC Eslohe – RW Lennestadt

14.30 Halberbracht – Eslohe

15.00 BC Eslohe – FC Lennestadt II

15.30 RW Lennestadt – Halberbracht

16.00 FC Lennestadt II – RW Lennestadt

Gruppe B

13.45 FC Lennestadt I – Rahrbachtal

14.15 Elspe - Langenei/Kickenbach

14.45 SV Rahrbachtal - SSV Elspe

15.15 SSV Elspe - FC Lennestadt I

15.45 Langenei/K. – Rahrbachtal

16.15 FC Lennestadt I - Langenei/K.



Zwischenrunde

Gruppe 1

Sieger Gruppe A, Zweiter Gruppe A, Dritter Gruppe B und Vierter Gruppe B.

16.30 Sieger A – Dritter B

17.00 Zweiter A – Vierter B

17.30 Sieger A – Vierter B

18.15 Zweiter A – Dritter B

Sieger A und Zweiter A sowie Dritter B und Vierter B nehmen ihre Punkte aus ihrem Vorrundenspiel mit



Gruppe 2

Dritter Gruppe A, Vierter Gruppe A, Erster Gruppe B und Zweiter Gruppe B.

16.45 Sieger B – Dritter A

17.15 Zweiter B – Vierter A

17.45 Sieger B – Vierter A

18.00 Zweiter B – Dritter A

Dritter A und Vierter A sowie Erster B und Zweiter B nehmen ihre Punkte aus ihrem Vorrundenspiel mit.

Halbfinale

18.30 Sieger Gr. 1 – Zweiter Gr. 2

18.45 Sieger Gr. 2 – Zweiter Gr. 1

19.00 Neunmeter um Platz

19.15 Finale





Sonntag, 5. Januar

VW Audi-Baumhoff-Cup

Am Sonntag ab 12 Uhr findet das C-Jugend-Turnier um den VW Audi-Baumhoff-Cup.

Gruppe A: JSG Lennestadt/Laki I, JSG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop-Bamenohl, Stützpunkt Olpe U14/15, JSG Rahrbachtal/Brachthausen, JSG Olpe/Rhode/Biggetal.

Gruppe B: JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück, JSG Lennestadt/Laki II, RSV Meinerzhagen, SC Lüdenscheid, SV 04 Attendorn. Das Finale ist um 18 Uhr.