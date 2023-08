Fehlstarts von Drolshagen und Attendorn sind perfekt

Kreis Olpe. Fußball-Landesligisten Drolshagen und SV 04 verlieren auch ihre zweiten Saisonspiele. Zehn Gerlinger kassieren 3:3 in der 95. Minute.

Fußball-Landesligist FSV Gerlingen erkämpfte sich beim SV Hohenlimburg trotz einstündiger Unterzahl ein 3:3.

Dabei wäre für die Mannschaft von Trainer Dominik Dapprich noch mehr drin gewesen, als der eine Punkt. Denn bis 95. Minute führten die Gäste sogar mit 3:2. Doch mit der letzten Aktion des Spiels gelang Nick Münch der 3:3-Ausgleich.

Nick Münch brachte die Gastgeber in der zwölften Minute auch mit 1:0 in Führung. Kenen Uzun glich sechs Minuten später aus. In der 30. Minute gab es dann eine - nach Ansicht von Dominik Dapprich -„umstrittene“ Ampelkarte für Julius Hesmer. Und bereits sechs Minuten später nutzte Hohenlimburg die Überzahl durch Schikora zum 2:1.

Nach der Pause zeigte Gerlingen eine sehr gute Leistung und drehte das Ergebnis durch Uzun (59.) und Simon Mack (89.) in eine 3:2-Führung. „Wir hatten sogar noch die Chance, ein viertes Tor zu schießen. Stattdessen kassieren wir kurz noch den Ausgleich. Das fühlt sich natürlich wieder mies an. Aber wenn man bedenkt, dass wir auf dem großen Rasenplatz und bei der Hitze über eine Stunde in Unterzahl spielen mussten, war das ein gutes Ergebnis. Ich ziehe den Hut vor dem Einsatz und der Moral meiner Spieler. Am Schluss war es eher ein gewonnener statt zwei verlorene Punkte“, sagte Dominik Dapprich.

Der SV 04 Attendorn kassierte beim SV Schmallenberg seine zweite 1:3-Niederlage und bleibt damit ohne Punkt. Dobbener brachte die Gastgeber mit einem Elfmeter in Führung (26.). Kaden glich in der 49. Minute aus. Aber Piechaczek (77.) und Schörmann (90.+1) sorgten für den ersten Saisonsieg der Schmallenberger, die ab der 83. Minute wegen einer Ampelkarte in Unterzahl spielten.

Der Fehlstart des SC Drolshagen ist perfekt. der SC verlor mit 0:5 bei Borussia Dröschede und ist damit nach zwei Spieltagen Tabellenletzter. Die Gastgeber gingen durch einen Strafstoß (7.) in Führung. Özkan (36.), Haiduk (37./ 84.) und eEl Gattas (90.+1) schraubten das Ergebnis auf 5:0 für Dröschede.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe