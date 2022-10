Finn Stipp schafft den Durchbruch bei Bayer 04 Leverkusen

Lennestadt/Leverkusen. C-Jugendtorwart aus Altenhundem steht bei vier der bisherigen fünf Spiele im Kasten. Highlight war der 1:0-Sieg über Schalke 04.

Ein dickes Lob gab es bei der Jubiläumsfeier des FC Kirchhundem Mitte September. Dieses Lob kam von Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge und galt Torwart Finn Stipp, der vor der Saison vom FC Lennestadt in die C-Jugend des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen wechselte. Finn Stipp besuchte in den letzten Jahren öfters die Michael-Rummenigge-Schule in Kirchhundem, wo der Ex-Bayern- und BVB-Star auf das Torwarttalent aus Altenhundem aufmerksam wurde.

Finn Stipp hat den Durchbruch bei Bayer 04 Leverkusen geschafft. In vier von fünf Spielen stand Finn Stipp im Kasten der Leverkusener, die mit zwölf Punkten hinter dem 1. FC Köln (15) und und dem punktgleichen FC Schalke 04 auf dem dritten Platz der C-Jugend-Regionalliga 2 stehen.

Im Auftaktspiel gab es einen 1:0-Sieg über Ratingen. Mit dem gleichen Ergebnis wurde Schalke 04 geschlagen. Es folgte ein 4:0-Sieg über Hordel. Das war das einzige Spiel, in dem Finn Stipp nicht spielte war. Im Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln gab es eine 1:4-Niederlage. Mit einem 2:0-Sieg beim SV Lippstadt ging es in die Herbstferienpause, die am 22. Oktober mit dem Nachholspiel bei Eintracht Dortmund endet.

Keine feste Nummer eins

Finn Stipp ist von seinen ersten Wochen bei Bayer Leverkusen begeistert: „Nach Leverkusen zu gehen, war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich habe es nie bereut. Es ist einfach geil, gegen Mannschaften mit einer solch hohen Qualität spielen zu dürfen.“

Das Highlight bisher sei der 1:0-Sieg über Schalke 04 gewesen: „Da haben wir gewonnen und ich habe zu Null gespielt. Das war toll.“ Leider sei das Spitzenspiel gegen Köln mit 1:4 verloren worden. „Da waren die Abstände in der Abwehr einfach zu groß. Dann ist es schwer, gegen so gute Mannschaften zu verteidigen. Trotz der Niederlage bleibt der Meistertitel unser Ziel.“ Worüber Finn Stipp sich sehr freute: Gegen Köln waren seine Ex-Trainer Heiko Pasch und Jan Priester vom FC Lennestadt nach Leverkusen, um die Daumen zu drücken.

Doch ohne Fleiß kein Preis. Vier Mal in der Woche geht es zum Training nach Leverkusen. „Es ist wie ein Arbeitstag. Um 15 Uhr geht es los, gegen 21 Uhr ist er wieder zuhause“, berichtet Mutter Alice Stipp.

Und Finn Stipp fügt hinzu: „Donnerstags in der einzige trainingsfreie Tag. Freitags bekommen wir Bescheid, ob mein Konkurrent oder ich samstags im Tor steht. Eine feste Nummer eins gibt es nicht. Das geht nach Trainingsleistung und wird jede Woche neu entschieden.“

Dass es in Leverkusen so gut klappen würde, war selbst für die Familie Stipp etwas überraschend: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass er sofort spielen darf. Wir waren begeistert“, sagt Alice Stipp.

Am übernächsten Samstag geht es also wieder los. Und einem weiteren Highlight fiebert Finn Stipp entgegen. Beim Champions-League-Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Brügge am 1. November darf er zusammen mit einigen Mannschaftskameraden die Champions-League-Fahne ins Stadion tragen. Finn Stipp freut sich: „Mit so etwas habe ich noch wenig Erfahrung. Mit der Champions-League-Fahne ins Stadion einlaufen zu dürfen, ist schon etwas Besonderes.“

