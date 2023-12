Finnentrop/Bamenohl freut sich über weiteren Neuzugang

Finnentrop/Bamenohl Der nächste Zugang der SG Finnentrop/Bamenohl ist im weiteren Sinne ein Rückkehrer, bei ihm liegen die SG-Zeiten etwas länger zurück.

So freut sich der heimische Fußball-Oberligist, dass Elias Butzkamm ab Sommer 2024 wieder für die Bamenohler Jungs spielen wird. Elias Butzkamm spielte bis zur D-Jugend am Bamenohler Schloss, eher es für ihn zum FC Lennestadt ging. Dort durchlief er sämtliche Juniorenstationen und schaffte vor zwei Jahren unter dem damaligen FCL-Trainer Jan Hüttemann den Sprung in den Seniorenbereich.

Der hochgewachsene Innenverteidiger konnte sich schnell in der Westfalenliga einleben und kam in der vergangenen Saison bei 28 von 30 Partien zum Einsatz. Eine gute Grundlage und für Elias Butzkamm auch einer der Gründe für den Wechsel: „Ich habe in der Westfalenliga viel Erfahrung gesammelt und es ist nur logisch, dass ich jetzt den nächsten sportlichen Schritt gehen will. Aber natürlich ist auch die räumliche Nähe ein absoluter Pluspunkt.“

Von seinem Wohnort Weringhausen aus hat der 20-jährige die H&R Arena quasi fest im Blick. Auch Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG, freut sich über den Neuzugang: „Elias hat natürlich allein durch seine Größe in der Abwehr klare Vorteile. Aber auch sein Aufbauspiel aus der Defensive heraus kann ein Spiel ausschlaggebend beeinflussen.“ Wir freuen uns darauf, Elias ab Sommer im grün-schwarzen Trikot zu sehen und wünschen ihm bis dahin noch viel Erfolg mit dem FCL und eine verletzungsfreie Rückrunde!“

