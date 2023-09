Finnentrop/Bamenohl kassiert die vierte Niederlage in Folge

Schermbeck. Fußball-Oberligist zeigt sich aber beim 1:3 in Schermbeck gegenüber den hohen Klatsche in Münster und gegen Lotte stark verbessert.

Erst mit einer Verspätung von knapp zehn Minuten wurde das Oberliga-Spiel zwischen dem SV Schermbeck und der SG Finnentrop/Bamenohl angepfiffen. Grund für die Verzögerung war ein Krankenwagen-Einsatz beim Spiel der Schermbecker U23.

Als der Ball dann endlich rollte, erwischten die Gäste den besseren Start. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Phillip Hennes den schnelle Maurice Danielle Werlein in Szene setzte, der zum frühen 1:0 einschoss. „Wir verteidigen in der Szene gut, erobern den Ball und schalten schnell um. So stellen wir uns das vor“, freute sich SG-Trainer Ibrahima Mbaye über die Entstehung des Führungstreffers.

Die Freude währte jedoch nicht lange, Schermbeck wusste zu reagieren und glich durch Jan Bachmanns Sonntagsschuss in der zehnten Minute aus. Nach einer halben Stunde drehte Semih Sarli das Spiel komplett, der Verteidiger hatte nach einem Eckball zu viel Raum und nickte am langen Pfosten ein. Mbaye: „Wenn ich den Jungs heute was vorwerfen kann, dann, dass wir die Gegentore zu einfach bekommen haben.“ Finnentop/Bamenohl Bamenohl blieb trotz des Rückstands im Spiel und hatte gute Gelegenheiten zum Ausgleich, scheiterte aber am Schlussmann und zweimal am Aluminium. Die Gastgeber machten es auf der anderen Seite besser. Nach einer Flanke in der Schlussphase war die SG-Hintermannschaft zu passiv, Jos Krechting wusste das auszunutzen und traf zum 3.1-Endstand. (84.).

Trotz der Niederlage zeigte sich Mbaye zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die gegenüber der hohen Niederlagen in Münster und gegen Lotte gerade gegen den Ball verbessert agierte: „Auf der Leistung können wir aufbauen. Wir haben insgesamt wenig zugelassen, das hat mir sehr gut gefallen. Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können.“ Für die SG Finnentrop/Bamenohl war die Niederlage vor gerade einmal 70 Zuschauern in Schermbeck bereits die sechste sieglose Partie in Folge, kommende Woche ist der TuS Ennepetal zu Gast. Zuvor ist die Mbaye-Elf aber noch im Kreispokal bei A-Kreisligist Grün-Weiß Elben gefordert.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri – Humberg, Kourouma, C. Hennes, Scheppe (88. Santana), Meyer, Jung, Mavroudis (64. Lennemann), P. Hennes (78. Schrage), Werlein (90+1. Alushi), Schmitt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe