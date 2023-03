Finnentrop/Bamenohl lässt in Schermbeck zwei Punkte liegen

Finnentrop/Bamenohl. Fußball-Oberligist muss sich beim Tabellennachbarn mit einem 1:1 zufrieden geben.

Auf die Frage, ob er mit dem 1:1 beim Tabellennachbarn SV Schermbeck zufrieden sei, antwortet Ralf Behle, der Trainer des Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, mit einem klaren: „Jein“.

Der Grund war die schwache Chancenverwertung seines Teams. „Wir hatten vier bis fünf hundertprozentige Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das war leider ein kleiner Rückschritt in alte Zeiten. Ein 2:1 oder 3:1 für uns wäre wohl verdient gewesen“, sagte Ralf Behle. Der am Saisonende scheidende Coach fügte allerdings hinzu: „Ein Unentschieden auswärts ist auch aufgrund der Tatsache, dass wir die letzten zehn Minuten in Unterzahl gespielt haben, eigentlich ja ein gutes Resultat. Das ist also schon Jammern auf hohem Niveau.“

Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und gingen nach zehn Minuten durch Smykacz nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Nur 120 Minuten später gelang Ansgar Pflüger der Ausgleich. Das sollte auch schon der Endstand sein. Denn die Gäste ließen einiges liegen. In der 35. Minute hätte Julian Scheppe, der trotz eines Nasenbeinbruchs durchhielt, das 2:1 auf dem Fuß. Statt selbst zu schießen, spielte Scheppe den Ball aber noch einmal quer. Camprobin ließ kurz danach eine Chance liegen. Die besten Möglichkeiten nach der Pause hatte Oussama Anhari in der 60. und 75. Minute. „Die mussten eigentlich sitzen“, ärgerte sich Ralf Behle. In der 82. Minute sah Anhari auch noch die Rote Karte. Das blieb aber ohne Folgen.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Pflüger, Anhari, Scheppe, Jung (83. Thöne), Kümhof, Phillip Hennes, Camprobin, Herrmann (90.+2 Meyer), Schmitt (71. Stange).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe