Tristesse beim FC Lennestadt. Zwar konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Hütte am vergangenen Sonntag trotz einer 0:3-Niederlage in Obercastrop die „Rote Laterne“ der Fußball-Westfalenliga an den FSV Gerlingen weiterreichen. Doch das war nur ein schwacher Trost für den letztjährigen Tabellenfünften.

Null Punkte und 2:19 Tore lautet die bittere Bilanz des FCL nach fünf Spieltagen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. „Alle sind negativ überrascht. Das haben wir uns bei Weitem nicht so nicht ausgemalt, zumal die letzten Testspiele gegen Hünsborn und Finnentrop/Bamenohl klar mit 5:1 und 3:0 gewonnen wurden. Das zeigt aber auch, dass zwischen Meisterschafts- und Testspielen doch ein großer Unterschied ist“, so Trainer Thomas Hütte.

Keiner übernimmt Führungsrolle

Hütte ist vor allem über das Auftreten seiner Mannschaft verärgert. „Wir wissen, dass die Spieler deutlich mehr bringen können. Das haben sie in der Vergangenheit gezeigt. Aber es verstecken sich zu viele Spieler. Keiner schlüpft bisher in eine Führungsrolle. Das spiegelt sich auch in den Spielen wider. Wir müssen einfach kompromissloser zu Werke gehen“, fordert Thomas Hütte. In Obercastrop sei es zwar zeilweise ganz gut gewesen. Aber, so Hütte: „Das war leider nur über eine gewisse Strecke. Diese 100 Prozent Leistung müssen wir über 90 Minuten auf den Platz bringen. “

Ob am Sonntag im dritten Heimspiel die Wende kommt? Die Aufgabe wird sehr schwer. Es steht wieder ein schwerer Brocken im Weg. Der Tabellenzweiten SV Rot-Weiß Deuten, der bereits vier von fünf Spielen gewinnen konnte, ist ab 15.30 Uhr zu Gast im Henselstadion.

Auch Thomas Hütte ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Die sind natürlich sehr gut. Aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen die Aufgabe zusammen meistern. Um gegen Deuten was zu holen, ist es sehr, wichtig, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt, als in den ersten fünf Spielen.“

Wichtige Spieler nicht mehr dabei

Symbolisch für die Lage des FCL ist auch die Situation von Kapitän Florian Friedrichs, der in der abgebrochenen Saison 2019/20 mit 24 Treffern Westfalenliga-Torschützenkönig wurde. Nach fünf Spielen der Serie 2020/21 hat Friedrichs erst einmal getroffen. „Klar ist das für mich persönlich auch eine blöde Situation. Aber ich bin jetzt auch bald 30 Jahre und muss nicht mehr unbedingt 25 oder 30 Tore pro Saison schießen“, betont Florian Friedrichs.

Der Grund für seine bisher schwache Torausbeute sei klar. „Ich muss mich sehr viel in anderen Räumen bewegen als früher. Natürlich fehlen Moritz Thöne, Venhar Bivolaku und Christian Schmidt im Mittelfeld und als Ballschlepper im Sturm. Ich muss mir mehr die Bälle selbst von hinten holen und den jungen Spielern zu helfen. Die Last ist für mich schon ziemlich groß“, gibt Florian Friedrichs zu.

Nicht zu vergessen sei der Weggang von Marco Holterhoff zum FC Kirchhundem. Friedrichs: „Marco war ein richtiger Abräumer vor der Abwehr. So ein resoluter Abräumer fehlt uns. Die jungen Spieler brauchen Zeit, in diese Rolle zu schlüpfen.“

Es sei auch viel einiges Pech dabei gewesen. Florian Friedrichs: „Gerade in Heimspielen haben wir in der Vergangenheit immer gut ausgesehen. Auf diese Heimstärke haben wir gerade gegen Hagen 11 gehofft. Aber in dem Spiel gab es viele Nackenschläge. Da haben wir zum Beispiel den Pfosten getroffen und im Gegenzug das 0:1 kassiert. Darüber hinaus haben wir mit Lukas Völmicke und Christoph Hebbeker beide Innenverteidiger mit Platzverweisen verloren. Das bringt nicht unbedingt mehr Sicherheit.“

Wichtig sei nun, dass alle ein einem Strang ziehen. „Wir müssen sehen, das wir jetzt die Kurve kriegen, damit der Zug nicht schon früh in die falsche Richtung fährt. Aber die nächsten Aufgaben mit Deuten und Bövinghausen sind natürlich schwer“, fürchtet Friedrichs.

Ähnliche Lage vor zwei Jahren

Der FCL-Kapitän hofft dennoch auf eine Wende. „Vielleicht haben wir diesmal auch das nötige Quäntchen Glück und werden unterschätzt. Außerdem hatten wir vor zwei Jahren unter Jürgen Winkel eine ähnliche Situation. Da hatten wir nach fünf oder sechs Spielen auch noch keinen Punkt und mussten dann zum Tabellenführer Sinsen. Da haben wir 1:0 gewonnen und am Ende die Klasse gehalten. Warum sollte uns nicht noch einmal so eine Überraschung gelingen?“, fragt Florian Friedrichs.