Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga 5 steigt zwischen dem Aufsteiger SV Rothemühle und dem Überraschungsteam der Liga SC LWL 05 am Sonntag um 15 Uhr am Rothenborn.

Beide Mannschaften sind gut aus den Startlöchern gekommen. Hut ab vor dem SV Rothemühle. Der Neuling führt ein Quartett mit dem Kiersper SC, SuS Niederschelden und dem SC LWL 05 an. Mit 15 erzielten Toren und nur fünf Gegentoren hat der SV Rothemühle die bestes Bilanz aller Bezirksligisten.

Die Platzherren haben sich im bisherigen Verlauf der Meisterschaft als eine kampf-, lauf- und spielstarke Einheit präsentiert. Mit dem Auftritt seines Team beim FC Freier Grund, dem dritten Sieg in Folge, war Trainer Daniel Morillo allerdings nur bedingt einverstanden. „Nach der Pause haben wir unsere Möglichkeiten eiskalt und effektiv genutzt, dies war in der ersten Halbzeit nicht der Fall.“

Großen Respekt hat der Rothemühler vor dem Gegner. „Für mich ist SC LWL 05 ein Phänomen. Sie verlieren die besten Spieler und sind in der Lage, das durch ihren guten Nachwuchs immer wieder auszugleichen.“

Senior ds Teams ist erst 22 Jahre

SC LWL 05 ist neben dem SV Rothemühle die große Überraschung. Der Sprung ins kalte Wasser ist gelungen. Die Attendorner Vorstädter sind Opfer ihrer eigenen Philosophie. Der Klub, der seit Jahren immer wieder gute Spieler herausbringt, hat sich im Kreis Olpe und darüber hinaus bekannt gemacht. Regelmäßig wurden die besten Spieler abgegeben. Das ist die Kehrseite der Medaille.

„Wir hatten kurzfristig nicht eingeplante Abgänge und konnten so nicht mehr reagieren, da der Verein nicht mit Geld gesegnet ist“ , erklärt Frank Keseberg, der im zweiten Jahr in der sportlichen Verantwortung steht. Fast das komplette A-Junioren-Team rückte in den Seniorenbereich auf und bildet nun einen Großteil der ersten Mannschaft. Vom bisherigen Kader sind nur noch fünf Akteure, zwei Torhüter und der neue Mannschaftskapitän Michel Aspelmeier - mit 22 Jahren der Senior im „Nachwuchsteam“ - übrig geblieben.

Der Trainer weiß um die schwierige Aufgabe, doch er klagt nicht. „Natürlich müssen wir uns unter den gegebenen Voraussetzungen auf einen Abstiegskampf einstellen. Wir werden die Jungs ins kalte Wasser werfen, was auch die Philosophie unseres Vereins ist.“ Genau wie Rothemühle haben die jungen Wilden noch keine Niederlage kassiert. „Natürlich müssen die Jungs sich noch an die Härte gewöhnen“, weiß Keseberg und fügt hinzu: „Überragend ist der Teamspirit. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin überzeugt, dass die Truppe auch in schwierigen Phasen zusammenhalten wird.“

Feier-Stimmung in Altenhof

Vor dem auf den heutigen Freitag, vorgezogenen Kreisderby der Bezirksliga zwischen dem FC Altenhof und Aufsteiger RW Lennestadt ist alles für einen schönen Abend am Winterhagen angerichtet.

Es handelt sich um die offizielle Inbetriebnahme der LED-Flutlichtanlage. Der Wendener Bürgermeister Bernd Clemens gibt den Startschuss. Es sollte eine angemessene Kulisse werden. Dafür sorgen auch die Fans von RWL, die sich mit Sonderbus angekündigt haben.

Nach dem kräftezehrenden Spiel gegen den FC Eiserfeld hatten die Schützlinge von Trainer Mike Brado ein freies Wochenende. Ihr vorgesehenes Spiel beim Neuling SG Mudersbach/Brachbach war wegen eines Coronafalls bei der SG abgesetzt worden.

Ausfälle auf beiden Seiten

Brado hat bis auf Kerim Ludwig (Nasenbeinbruch), sowie Martin Konischweski (Knieprobleme) alle Mann an Bord. „Wir sind auf Wiedergutmachung nach der Niederlage im Pokal in Grevenbrück aus“, erklärte Mike Brado. Er hat Manuel Müther nach langer Verletzungspause wieder dabei. „Er wird als ordnende Hand spielen, so weit die Kräfte reichen.“

Mit dem Selbstvertrauen aus dem 3:2-Sieg in Eiserfeld kann Neuling RW Lennestadt ins Wendener Land reisen. „Der hart erkämpfte Auswärtssieg hat uns gut getan“, sagte Stephan Vennteicher, der Sportliche Leiter von RW Lennestadt, „am Dienstag haben wir die Wunden geleckt, aber es geht weiter.“ Verzichten muss die Habuche-Elf auf jeden Fall auf Alex Berghoff nach seiner gelb-roten Karte am vergangenen Sonntag. Fraglich ist auch noch Einsatz von Abwehrchef Sead Balic. „Sollte er nicht fit werden, wird im Abwehrverband improvisiert.“