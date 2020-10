FSV Gerlingen ist die „Null“ los

Endlich ist er unter Dach und Fach: der erste Westfalenligapunkt für Stefan Breuer seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019 beim Fußball-Westfalenligisten FSV Gerlingen.

Aber dieser „historische“ persönliche Zähler beim verdienten 0:0 gegen Borussia Dröschede war dem Trainer des FSV Gerlingen nach dem Schlusspfiff so etwas von egal. Breuer freute sich über eine engagierte Vorstellung seiner Elf, die von der ersten Minute an hellwach war, dem Favoriten den Spielaufbau durch hohes Pressing madig machte und Dröschede dazu zwang, meist durch die Mitte zu spielen.

Quäntchen Glück fehlt

„Ich habe heute keinen Unterschied zwischen zwei Mannschaften gesehen, die in der Tabelle so weit auseinanderstehen“, blickte Stefan Breuer auf eine Partie zurück, in der Gerlingen als Sieger hätte vom Platz gehen können oder sogar müssen. Denn die Mehrzahl der klaren Chancen besaßen die Platzherren, bei denen erstmals wieder Lukas Rademacher als Stoßstürmer zur Verfügung stand und auch Neuzugang Oliver Weuste ein gelungenes Saisondebüt feierte. „Ich bin wieder fit, das war mein erstes Pflichtspiel nach einem Jahr. Ich will versuchen, der Mannschaft zu helfen.“ Das ist Rademacher in vorderster Reihe auch gelungen und deshalb wurde er bei seiner Auswechslung nach 70 kräfteraubenden Minuten von den Gerlinger Anhängern auch zu Recht mit viel Beifall bedacht.

Zufrieden war auch Gerlingens Kapitän Steffen Scheppe, der im Fünfer-Mittelfeld des FSV wie seine Kollegen unermüdlich ackerte: „Das war eine super-geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder ist dem Ball hinterhergelaufen. Was gefehlt hat, war das Quäntchen Glück.“

Damit hatte Scheppe wohl vor allem zwei Szenen im Blick. So trudelte der Ball in der 50. Minute an der Torlinie zwischen den Pfosten entlang, als Gästekeeper Dustin Heberlein vom fleißigen und laufstarken Alexander Horst unter Druck gesetzt wurde. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Stephan Stettner das 1:0 auf dem Fuß. Das Siegtor verhinderte Heberlein mit einer Fußabwehr. Gerlingens Schlussmann Christoph Sauermann wurde im gesamten Spiel nur zwei Mal ernsthaft gefordert, hatte nach 20 Minuten aber Glück, als ein Kopfball von Anas Lemrini knapp sein Tor verfehlte.

Auf der anderen Seite hatten Lukas Rademacher per Kopf, Oliver Weuste mit einer Doppelchance und Steffen Scheppe gute Möglichkeiten. Dröschedes Torjäger Nweke war bei Christoph Brüser und seinen Abwehrkollegen abgemeldet.

Mit zunehmender Dauer wurde der Tank bei den Gastgebern zwar etwas leerer, was bei der laufintensiven Spielweise auch kein Wunder war, kam der so stark in die Saison gestartete Aufsteiger etwas besser in die Partie. Aber mit großer Kampfkraft und viel Einsatz hielt das Kellerkind dagegen und lieferte seine wohl mit Abstand beste Saisonleistung ab. „Die Jungs hatten sich einiges vorgenommen“, war die Leistung für Stefan Breuer keine Überraschung. Insgeheim hatte Gerlingens Trainer sogar mit einem Sieg gerechnet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.