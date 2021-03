FSV Gerlingen „läuft“ die Strecke nach Athen

Gerlingen. Eigentlich wäre sie am 28. Februar zu Ende gewesen: Die Winterpause in der Fußball-Kreisliga A.

Gestartet wäre die zweite Mannschaft des FSV Gerlingen II mit einem Heimspiel gegen Ostentrop/Schönholthausen. Stattdessen ist weiterhin fraglich, wann Fußball auf dem Sportplatz am Bieberg wieder möglich sein werden. Am 25. Oktober war das letzte Ligaspiel, es war ein 3:2-Sieg gegen Möllmicke.

Als Zehnter ist der FSV Gerlingen II im Kampf um den Klassenerhalt auf einem guten Weg. Damit er, wenn es weiter geht, fit ist, haben sich die Spieler um Trainer Robin Brucker etwas überlegt: Eingeteilt in Dreiergruppen gab es einen Laufwettbewerb mit dem Ziel, dass jede Gruppe nach vier Wochen mindestens 130 Kilometer gesammelt hat. Gelaufen wurde im Rahmen der geltenden Abstandsregeln.

6310 Sportplatz-Runden

Zehn Teams gingen an den Start. Mit der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden war schnell ein Partner gefunden, der bereit war, jeden gelaufenen Kilometer mit zehn Cent zu unterstützen. Auch ein Verwendungszweck der Spende war schnell festgelegt: Der Nachwuchs aus der eigenen Jugend. Den gilt es erfolgreich zu integrieren. Viele Spieler machen nach der Ausbildung ihre ersten Schritte in der Reserve und schaffen dann den Sprung in die erste Mannschaft.

Zwar kann man sich für die nächste Saison wieder auf einige neue Eigengewächse freuen, trotzdem geht die Zahl der Jugendspieler zurück. „Die Jugendausbildung ist die Basis für unsere Seniorenmannschaften. Deshalb freue ich mich, dass sich unsere zweite Mannschaft dafür einsetzt“, so Norbert Kaufmann, Jugendvorstand.

Insgesamt wurden 2536 Kilometer gesammelt, das heißt 6310 Runden um den Sportplatz oder mit dem Auto nach Athen. Das schnellste der zehn Teams hatte die 130 Kilometer bereits nach zehn Tagen absolviert. Trainer Robin Brucker musste den Wettbewerb zwischenzeitlich witterungsbedingt unterbrechen, als die Verletzungsgefahr wegen Glätte zu groß wurde.

Das Siegerteam kam auf 528 Kilometer und stellte mit Johannes Heine (322 Kilometer) auch den fleißigsten Läufer, dicht gefolgt von der Gruppe mit 481 Kilometern. Vier Spieler machten die geforderte Distanz von 130 Kilometer gar allein voll. „Ich ziehe den Hut vor der Leistung der Jungs. Neun von zehn Teams haben das Ziel erreicht, viele sind deutlich mehr gelaufen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es schwer, sich aufzuraffen, aber alle haben die Herausforderung angenommen und gemeistert“, so Robin Brucker, der jeden Kilometer dokumentiert hat. „Die Jugendabteilung kann sich über eine nach oben aufgerundete Spende der Sparkasse in Höhe von 300 Euro freuen“, erklärte Diana Melchert, Geschäftsstellenleiterin in Gerlingen.