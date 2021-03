FSV Gerlingen verpflichtet Oberligaspieler

Gerlingen. Der Kader des Fußball-Westfalenligisten FSV Gerlingen nimmt weiter Formen an.

Von den Sportfreunden Siegen wechselt Lennart Dreisbach auf den Bieberg. Das teilte der Verein mit. Der 23-jährige Defensivspezialist war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Oberligamannschaft des Vereins aus dem Leimbachtal, bei dem er seit 2010 spielt. Dreisbach, der in Freudenberg wohnt, kann trotz seines jungen Alters bereits auf 40 Oberliga-Einsätze zurückblicken, in denen er zumeist als Innenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler auflief.

Robust und passsicher

Der künftige Gerlinger Trainer Dominik Dapprich schätzt besonders Dreisbachs Robustheit im Zweikampf sowie sein gutes Passspiel, aber auch seine Qualitäten abseits des Platzes: „Lennart bringt all das mit, was man unter einem echten Teamplayer versteht. Er wird die Mannschaft nicht nur fußballerisch bereichern.“

Stefan Büdenbender, der sportliche Leiter des FSV Gerlingen, freut sich ebenfalls auf den Neuzugang: „Dass Lennart sich für den Wechsel auf den Bieberg entschieden hat, ist sehr erfreulich und bestärkt uns in dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Mit den Jungs, die bleiben und den bisher feststehenden Neuzugängen sehen wir uns besonders im zentralen Bereich schon stark aufgestellt.“

Kenan Uzun kommt aus Plettenberg

Vom Bezirksligisten TuS Plettenberg stößt außerdem Kenan Uzun zum FSV. Der 19-Jährige verbrachte seine Jugend unter anderem beim VfL Bochum und den Sportfreunden Siegen. In Gerlingen möchte der variable Offensivspieler seine Qualitäten nun auch im Seniorenbereich beweisen.

„Kenan bringt eine gute Schnelligkeit mit und kann sowohl auf der Zehn oder als zentrale Spitze als auch auf außen spielen“, weiß Dominik Dapprich. „Er hat ehrgeizige Ziele und konnte uns in den Gesprächen mit seinem Fußballsachverstand überzeugen.“