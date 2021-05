FSV Gerlingen: Verstärkung für Trainerstab und Spielerkader

Gerlingen. Zwei Verstärkungen vermeldet Fußball-Westfalenligist FSV Gerlingen. Eine für den Trainerstab, eine für den Spielerkader.

Mit Michael Gipperich wird beim FSV Gerlingen zukünftig ein DFB-Stützpunkttrainer neben Chefcoach Dominik Dapprich auf der Bank am Spielfeldrand Platz nehmen.

Beide kennen sich seit mehreren Jahren und haben bereits am Siegener Stützpunkt zusammengearbeitet. Stefan Büdenbender, der sportliche Leiter des Westfalenligisten, hält große Stücke auf Gipperich: „Michael ist ein offener und überlegter Typ. Wir erhoffen uns durch ihn neue Impulse in der Trainingsarbeit und Spielvorbereitung. Hinzu kommt, dass er und Dominik viele Auffassungen in Sachen Spielverständnis teilen.“

Gute fußballerische Ausbildung

Vom Bezirksligisten Germania Salchendorf wechselt außerdem Elija Wagener auf den Bieberg. Der 21-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und hat – wie alle bisher feststehenden Neuzugänge – eine gute fußballerische Ausbildung genossen. So ist er unter anderem für den FC Hennef und die Sportfreunde Siegen in der B-Jugend-Bundesliga aufgelaufen. Dominik Dapprich kennt die Qualitäten des Spielers: „Elija ist vor allem durch seine Wendigkeit und seine Kreativität ein unangenehmer Gegenspieler für die gegnerische Defensive. Er hat hohe Ambitionen, ist top motiviert und passt daher sehr gut in unser Mannschaftsprofil.“

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe