Für den FC Lennestadt wird Wanne wird ein dickes Brett

Lennestadt. Trainer Jan Hüttemann hofft auf den fünften Sieg des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt.

Dass Spiele des Fußball-Westfalenligisten nichts für schwache Nerven sind, ist schon seit Jahren bekannt. Das wurde zuletzt am Sonntag bei der 3:4-Niederlage – nach 3:0-Führung bei Türkspor Dortmund unter Beweis gestellt. Vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Achten DSC Wanne-Eickel sprachen wir mit FCL-Trainer Jan Hüttemann.



Herr Hüttemann. 3:4 nach 3:0-Führung. Was war da los in der zweiten Halbzeit gegen Türkspor Dortmund?

Das 1:3 ist bereits in Halbzeit eins gefallen. In Halbzeit zwei stellten wir uns sehr dumm an.



Lag es auch daran, dass die Routiniers Kevin Schulte und Christoph Hebbeker fehlten?

Nein, wir haben auch mit Christoph und Kevin die Saison schon Probleme nach klaren Führungen bekommen.



Sind die beiden am Sonntag gegen Wanne-Eickel wieder dabei?

Das kann ich heute noch nicht zu 100 Prozent beantworten. Wir tun alles dafür. Im Tor haben wir mit unserem A-Jugend Keeper Niklas Droste einen hervorragenden Backup.



Es ist ja nicht da erste Mal, dass ein klarer Vorsprung verspielt oder zumindest in Gefahr geriet. Warum passiert das beim FC Lennestadt so oft?



Die Frage lässt sich so leicht nicht beantworten. Positiv ist es ja schonmal, dass wir „so oft“ klar in Führung gehen. Gegen Schüren haben wir außerdem Nehmerqualitäten gezeigt und zwei Mal einen klaren Rückstand aufgeholt.



Die „zwei Gesichter“ des FC Lennestadt werden schon beim Blick auf die Tabelle deutlich. Sie stellen mit 26 Toren die zweitbeste Offensive und mit 26 Gegentoren – nach dem Vorletzten Westfalia Herne mit 29 - die schlechteste Defensive der Liga. Warum?

Weil wir viele Tore schießen und zu viele bekommen.



Die zweite Diskrepanz liegt zwischen den Heim- und Auswärtsspielen. Alle vier Heimspiele wurden gewonnen und 17 Tore erzielt. Auswärts ist der FC Lennestadt noch sieglos und kassierte in fünf Spielen 17 Tore. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben mit Brünninghausen, Türkspor Dortmund und Holzwickede drei Top-Mannschaften der Liga auswärts gespielt. Hordel und Schüren sind trotz der aktuellen Tabellensituation keine Laufkundschaft. Diese „Auswärtsschwäche“ lassen wir uns nicht einreden. Im Kalenderjahr 2022 haben wir auch auswärts eine ordentliche Quote.



Wo wollen Sie in den nächsten Wochen die Stellschrauben ansetzen, damit die Balance besser wird?

Wir haben den Trainingsschwerpunkt nicht erst seit dieser Woche unserer Tordifferenz angepasst.



Genug der „Kritik“. Insgesamt ist die Bilanz Ihrer Mannschaft natürlich sehr gut. Sie stehen mit 14 Punkten auf Platz sechs. Hätten Sie vor der Saison damit gerechnet?

Ich rechne damit, dass wir nach dem 30. Spieltag über dem Strich stehen. Hierzu benötigen wir noch ein paar Punkte mehr.



Ärgert es Sie deshalb auch, dass es auswärts nicht so recht klappt. Wo stünde der FCL mit ein paar Auswärtspunkten mehr auf dem Konto?

Mich ärgert jeder Punktverlust.



Eins fällt auf in dieser Saison: Von den 26 Toren hat Florian Friedrichs nur fünf erzielt. Ist die Stärke Ihrer Mannschaft in dieser Saison, dass sie nicht mehr so abhängig von Florian Friedrichs‘ Toren ist?

Flo hat einen großen Teil der anderen Tore vorbereitet und spielt sehr uneigennützig. Mit Christian Schmidt und unseren jungen Offensivspielern sind wir diese Saison sicher schwerer auszurechnen.



Zurück zum Spiel am Sonntag. Wie schon erwähnt spielen Sie gegen den DSC Wanne-Eickel. Wie sehen Sie die Chancen auf den fünften Sieg?

Wanne wird ein dickes Brett. Ein weiterer Gratmesser für unsere junge Mannschaft. Wir wollen die drei Punkte aber natürlich bei uns behalten.



Wagen Sie einen Tipp?

3:2 für uns.

