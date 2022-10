Für die DKMS: Starke Aktion des SC Drolshagen

Drolshagen. Ein reizvolles Landesliga-Derby kann der Fußballfreund erwarten, wenn am 16. Oktober der SC Drolshagen den FSV Gerlingen empfängt.

Entsprechend hoch sollte die Zuschauerzahl sein. Doch der Gastgeber hofft nicht nur mit Blick auf seine Vereinskasse auf einen regen Besuch am Buscheid, sondern auch wegen einer lobenswerten Aktion. Denn er wird am Rande der Partie, genau gesagt von 11 bis 15 Uhr, zu einer Registrierungs-Aktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS einladen. „Wir sind über jeden Gast froh, der an der Aktion teilnimmt und auf diesem Weg vielleicht ein Menschenleben rettet“, sagt Christopher Bock, Vereinsmitglied und Mitinitiator der Aktion, in einer Pressemitteilung.

Großer Erfolg schon 2019

Bereits 2019 hat der SC Drolshagen eine solche Aktion gestartet. Damals standen unterm Strich 120 Neuspender sowie 1500 Euro Geldspenden, erlöst durch Kuchenverkauf an die DKMS. „Das hat Nicola Wenderoth von der DKMS schon als ein sehr gutes, als überdurchschnittliches Ergebnis gewertet“, blickte Christopher Bock zurück. Noch einmal, ein solche Zahl - „das wäre schon fantastisch.“

Wie kam diese zweite Aktion zustande? „Unser ehemaliger Torwart Sebastian Maraun kam auf mich zu, ob wir das nicht noch einmal machen wollten“, berichtete Bock, „dann habe ich mit Alexander Bock (Vorstandssprecher Senioren, d.Red.) gesprochen, er sagte, okay, wenn jemand die Organisation übernimmt. Das mache ich.“

Unterstützung erfährt der Verein von der Sportklinik Hellersen, die durch den Druck von Flyern und Plakaten dabei hilft, auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Neben der Sportklinik und Stefanie Libera, die die Bilder zur Aktion gemacht hat, möchten wir uns auch bei allen bedanken, die uns erlaubt haben, die Plakate in ihren Geschäften aufzuhängen“, sagte Bock.

Bock selbst war 2019 der Initiator. Er hatte im Internet die Möglichkeit für Vereine entdeckt, eine solchen Aktion zu veranstalten. „Dadurch kam zustande, das wir das 2019 erstmalig ausgerichtet haben.“ Gern hätte der SC Drolshagen dies zeitnah wiederholt. Doch dann machte Corona einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt ein neuer Anlauf. „Das Gerlingen-Spiel hatte ich bewusst ausgesucht, ich denke, dass das schon ein Anreiz ist“, verriet Christopher Bock.

Eigentlich sei die DKMS-Aktion schon für Mai vorgesehen gewesen, im Rahmen des Heimspiels gegen die SpVg Olpe. „Aber an dem Tag waren Landtagswahlen. Da dachte ich, das macht nicht viel Sinn. Dann habe ich abgewartet, was der Spielplan der neuen Saison so hergibt. Mir sprang direkt das Gerlingen-Spiel ins Auge.“ Und der FSV ist auch immer gut für eine große Zahl mitreisender Fans. Christopher Bock: „Da kann man doch vor dem Spiel eben noch einen Abstecher in den SC-Treff machen.“

