Fußball-Bezirksliga 5: Gleich drei Kreisderbys zum Start

Kreis Olpe. Mit drei Kreisderbys startet die Saison der Fußball-Bezirksliga 5.

Neben den beiden Wendschen Derbys FC Altenhof gegen SV Rothemühle und VSV Wenden gegen RW Hünsborn duellieren sich auch der VfR Rüblinghausen und der SV LWL 05 zum Auftakt. Und so geht es weiter. So geht es gleich weiter. Da acht OE-Mannschaften in der Bezirksliga 5 vertreten sind, können sich die heimischen Fans auf viele Derbys freuen. Am zweiten Spieltag empfängt Aufsteiger SV Rahrbachtal den Vorjahresdritten FC Altenhof und der SC LWL 05 den VSV Wenden. Da acht OE-Mannschaften in der Bezirksliga 5 vertreten sind, können sich die heimischen Fans auf viele Derbys freuen.

13. August

Rüblinghausen - SC LWL 05

Freudenberg - Mudersbach/Br.

Niederschelden - Türk Attendorn

Altenhof - Rothemühle

Weißtal - Rahrbachtal

VSV Wenden - RW Hünsborn

TuS Plettenberg - Kierspe

Freier Grund - Hilchenbach

20. August

Rahrbachtal - Altenhof

Rothemühle - Niederschelden

Türk Attendorn - Freudenberg

Mudersbach/Br. - Freier Grund

Hilchenbach - Rüblinghausen

SC LWL 05 - VSV Wenden

Hünsborn - TuS Plettenberg

Kierspe - Weißtal

27. August

Rüblinghausen - Mudersbach/Br.

Freudenberg - Rothemühle

Niederschelden - Rahrbachtal

FC Altenhof - Kiersper SC

RW Hünsborn - SC LWL 05

Wenden - Hilchenbach

Freier Grund - Türk Attendorn

TuS Plettenberg - Weißtal

3. September

Rahrbachtal - Freudenberg

Rothemühle - Freier Grund

Türk Attendorn - Rüblinghausen

Mudersbach/Brachbach - Wenden

LWL - TuS Plettenberg

Weißtal - Altenhof

Kierspe - Niederschelden

Hilchenbach - Hünsborn

10. September

Rüblinghausen - Rothemühle

Freudenberg - Kiersper SC

Niederschelden - Weißtal

SC LWL 05 - FC Hilchenbach

Hünsborn - Mudersbach/Br.

Wenden - Türk Attendorn

Freier Grund - Rahrbachtal

TuS Plettenberg - Altenhof

17. September

Rahrbachtal - Rüblinghausen

Türk Attendorn - Hünsborn

Mudersbach/Brachbach - LWL

Hilchenbach - TuS Plettenberg

Altenhof - Niederschelden

Weißtal - Freudenberg

Kierspe - Freier Grund

Rothemühle - Wenden

24. September

Rüblinghausen - Kierspe

Freudenberg - Altenhof

Hilchenbach - Mudersbach/Br.

SC LWL - Türk Attendorn

Hünsborn - Rothemühle

Wenden - Rahrbachtal

Freier Grund - Weißtal

TuS Plettenberg - Niederschelden

1. Oktober

Rahrbachtal - RW Hünsborn

Rothemühle - SC LWL 05

Türk Attendorn - Hilchenbach

Mudersbach/Br. - TuS Plettenberg

Niederschelden - Freudenberg

Altenhof - Freier Grund

Weißtal - Rüblinghausen

Kierspe - Wenden

8. Oktober

Rüblinghausen - Altenhof

Mudersbach/Br. - Türk Attendorn

Hilchenbach - Rothemühle

SC LWL - Rahrbachtal

Hünsborn - Kierspe

Wenden - Weißtal

Freier Grund - Niederschelden

Plettenberg - Freudenberg

