Fußball-Bezirksliga: SV Ottfingen gegen FC Altenhof abgesagt

Kein Bezirksliga-Fußball am Ottfinger Siepen am Sonntag.

Ottfingen. Es ist amtlich: Das Derby der Fußball-Bezirksliga 5 zwischen dem SV Ottfingen und dem FC Altenhof pls ein A-Kreisligasiel sind abgesetzt worden.

Das gab Pierre Schürholz, Geschäftsführer des SVO, am Freitag Nachmittag bekannt. Bereits am Donnerstag Abend war das Spiel der Ottfinger bei den Sportfreunden Möllmicke der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. In den Ottfinger Reihen hatte es einen Verdachtsfall gegeben.

Ebenfalls nicht stattfinden wird in der Kreisliga A die Partie zwischen RW Ostentrop/Schönholthausen und Grün-Weiß Elben.