Fußball-Kreisliga B: Vatanspor Meggen wechselt den Trainer

Meggen. Einen Trainerwechsel vermeldet der Fußball-B-Kreisligist Vatanspor Meggen.

Martin Blumka geht, Ahmet Cinar kommt. „Auf Wunsch des Trainers, Martin Blumka, wird die Zusammenarbeit beendet. Martin Blumka ist an den Verein herangetreten und hat für diesen Schritt berufliche und gesundheitliche Gründe angeführt“, teilte der Veren am Montag mit, „der Verein Vatanspor Meggen ist dem Wunsch des Trainers nachgekommen und entbindet ihn von jeglicher Verantwortung für seine erste Mannschaft.“

Sechs Siege in sieben Spielen

„Martin hat in der kurzen Zeit die er da war, viele Dinge umgesetzt. Wir sind uns alle einig dass wir die Saison 2020/21 nach sechs Siegen und lediglich einer Niederlage im oberen Tabellendrittel abgeschlossen hätten. Hieran ist Martin maßgeblich verantwortlich.“ führt sportlicher Leiter Kemal Kiymaz an. Geschäftsführer Hüseyin Ayhan ergänzt: „Wir respektieren die Entscheidung des Trainers und sind traurig darüber, dass es nicht mehr weitergeht. Aber der Beruf und vor allem die Gesundheit gehen vor. Wir wünschen Martin alles Gute, beruflich und insbesondere auch privat.“

Seit längerem Wunschkandidat

Begrüßen darf man in Meggen Ahmet Cinar als Nachfolger. Der war schon seit längerem Wunschkandidat von Vatanspor, aber bisher hat es vom Timing her nicht geklappt: „Der Anruf kam überraschend, ich befand mich in der Türkei, nach einem sehr guten Gespräch mit dem Vorstand und Beratung in der Familie, stand die Entscheidung auch schnell fest. Für mich persönlich ist es eine besonders reizvolle Aufgabe bei Meggen zu arbeiten, die Mannschaft ist jung, talentiert und hat ein starkes Umfeld.“ berichtet Cinar.

Vatanspor Meggen ist für Ahmet Cinar die vierte Trainerstation, nach zwei Jahren als Trainer der A-Jugend JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof, stieg Cinar in den Seniorenbereich ein. Beim SV Rothemühle trainierte er die zweite Garnitur in der Kreisliga C2 und wechselte anschließend für ein Jahr zum Liga-Konkurrenten TSC Olpe.

Kiymaz: Cinar ist ein Glücksfall für uns

Zuletzt jedoch schnürte Cinar die Schuhe als Spieler beim A-Ligisten SSV Elspe und schoß in der Corona-Saison mit stolzen 46 Jahren in 346 Spielminuten zwei Tore. Kemal Kiymaz ist ein Stein vom Herzen gefallen: „Es ist ein absoluter Glücksfall für uns, Ahmet ist durch seine langjährige Erfahrung als aktiver Fußballer und Trainer der perfekte Kandidat.“

Man habe ausführliche und sehr gute Gespräche geführt und sei überzeugt, dass Ahmet Cinar der absolut richtige Trainer ist und enorm große Lust verspürt, für Vatanspor zu arbeiten. „Es herrscht bereits jetzt eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, Zufälle gibt es nicht.“ ergänzt schmunzelnd Hüseyin Ayhan. Als Ziel für die kommende Saison geben Trainer und Vorstand einen Platz im oberen Tabellendrittel an.

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe