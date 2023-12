Fußball-Kreisligist TuS Rhode verlängert mit Trainer-Duo

Rhode Seit knapp einem Jahr bilden Marco Menne und Rafael Hütte das Trainer-Duo beim TuS Rhode. Daran wird sich auch nächste Saison nichts ändern.

Der Fußball-Kreisligist TuS Rhode, der in der heimischen B-Liga spielt, treibt seine Planungen für die kommende Saison voran und kann eine wichtige Personal-Entscheidung verkünden: Die beiden Trainer Marco Menne (31) und Rafael Hütte (34) haben ihre Zusage für die Saison 2024/25 gegeben.

Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und wollen den eingeschlagenen Weg mit Rafael und Marco weitergehen. Patrick Menne, Ressort Senioren beim TuS Rhode

Nach einer schwachen Vorsaison, die um ein Haar mit dem Abstieg in die Kreisliga-C geendet wäre, haben Menne und Hütte die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht. Aktuell stehen die Rhoder mit 27 Punkten nach 15 Spielen auf einem respektablen sechsten Platz, mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und wollen den eingeschlagenen Weg mit Rafael und Marco weitergehen“, freut sich Patrick Menne vom Ressort Senioren über die frühzeitige Zusage des Trainer-Duos, das sich auch abseits des Fußballplatzes für die Belange des Vereins einsetzt. Die beiden Trainer stehen seit knapp einem Jahr gemeinsam an der Seitenlinie - sofern sie nicht selber auf dem Platz sind.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

„Die Stimmung in der Mannschaft hat sich spürbar und nachhaltig verbessert, sicherlich auch durch unseren sportlichen Erfolg. Darüber hinaus liegt es uns am Herzen, den Verein wieder stärker ins Dorfleben zu integrieren und dafür zu sorgen, dass die Rhoder wieder gerne zum Fußballplatz kommen“, ergänzt Patrick Menne. Auch die Mannschaft wird weitgehend zusammenbleiben. Die Spielergespräche verliefen bislang sehr positiv. Mit potenziellen Neuzugängen sind die Rhoder Kreisliga-Kicker bereits in fortgeschrittenen Gesprächen, um das Team im kommenden Jahr qualitativ zu verbessern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe