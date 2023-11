Fußball-Landesliga: Wegweisende Spiele für Kellerkinder

Kreis Olpe Der FSV Gerlingen und der SV Ottfingen stehen am Sonntag vor richtungsweisenden Spielen. Uwe Kipping geht so weit, dass eine Niederlage den Abstieg bedeute.

Michael Kügler feiert sein Heimdebüt gegen die Spitzenmannschaft aus Ostinghausen, wegweisende Spiele für den FSV Gerlingen und den SV Ottfingen. Die Landesliga-Partien im Überblick.

SV Ottfingen - SV Brilon (Sonntag, 14.30 Uhr). Für die Mannschaft vom Siepen steht diesmal das richtungsweisende Spiel gegen den Tabellennachbarn SV Brilon auf dem Programm. Die Hochsauerländer, die am vergangenen Sonntag eine 1:3-Heimniederlage gegen den SV Schmallenberg/ Fredeburg hatten hinnehmen müssen und in den letzten fünf Begegnungen ohne Punkte geblieben sind, haben nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Elf von Trainer Marco Weller.“ „Letzte Woche in Salchendorf haben wir zwar am Ende verdient verloren, aber die beiden Gegentreffer in der zweiten Halbzeit waren völlig unnötig. Für uns ist es jetzt überlebenswichtig, das Heimspiel zu gewinnen“, erklärt Ottfingens Sportlicher Leiter Uwe Kipping: „Wenn wir nicht gewinnen, ist der Zug bald abgefahren, denn der Abstand zu den anderen Teams wird immer größer. Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat.“ Im letzte Spiel vor der Winterpause muss die Weller-Elf danach noch gegen den Nachbarn aus Gerlingen antreten.

SV Schmallenberg/ Fredeburg - FSV Gerlingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Mannschaft vom Bieberg will im Hochsauerland endlich den Auswärtsfluch besiegen. Auf den gegnerischen Plätzen holte der aktuelle Tabellenzwölfte, der immer noch hinter den Erwartungen liegt, bisher nur magere zwei Punkte aus sieben Spielen. „Wir haben zwar momentan eine gute Phase, vor allem aber in den Heimspielen. Man muss allerdings auch bedenken, dass wir auswärts fast nur gegen die Topteams der Liga gespielt haben“, erklärt Gerlingens Trainer Dominik Dapprich die schwache Bilanz. In Schmallenberg erwartet er eine enge Begegnung: ,,Es wird ein Duell auf Augenhöhe geben und Details werden das Spiel entscheiden.“ Die Dapprich- Elf konnte zuletzt vier von sechs Pflichtspielen gewinnen.

SpVg. Olpe - TuS Sundern (Sonntag, 15 Uhr). Nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage im Derby am Bieberg, wollen die Kreisstädter, im Heimspiel gegen Sundern, den Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Mit 21 Punkten und Tabellenrang sieben ist die Mannschaft vom Kreuzberg zwar immer noch der beste Landesligist aus dem Kreis Olpe, aber der Vorsprung auf die anderen Teams schmolz zuletzt kontinuierlich. Die Gäste vom Sorpesee haben nur drei Zähler weniger auf dem Punktekonto stehen und könnten, mit einem Auswärtssieg am Gastgeber vorbeiziehen, allerdings musste man zuletzt drei sehr bittere Niederlagen in Serie hinnehmen. Olpes Trainer Frank Keseberg meint, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe geben wird: „Ich würde uns gerne als Favoriten sehen, aber die Ausfälle werden immer mehr und wir müssen am Sonntag sogar wieder auf Altherrenspieler zurückgreifen. Wir haben zurzeit einen sehr schmalen Kader und ich bin froh, wenn die Winterpause beginnt.“

BSV Menden - SV 04 Attendorn (Sonntag, 15 Uhr). Im Spiel gegen Dröschede (3:6) erlitten die Hansestädter, am vergangenen Sonntag, nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit, die erst zweite Heimniederlage in der laufenden Saison. ,,Im Auswärtsspiel beim spielstarken BSV Menden müssen wir von Beginn an voll konzentriert sein und am Limit in die Begegnung gehen“, betont Attendorns Trainer Jasmin Selimanjin: ,,In den gefährlichen Situationen sollten wir besser und abgeklärter reagieren als zuletzt.“ Menden hat als Vierter, mit nur vier Punkten Rückstand, immer noch Kontakt zur Tabellenspitze.

SC Drolshagen - SF Ostinghausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Zu seinem Heimdebüt als Trainer des SC Drolshagen bekommt Michael Kügler direkt einen richtig dicken Brocken serviert. Die Topmannschaft aus Ostinghausen gastiert am Buscheid. Mut macht den Drolshagenern die Leistung in der vergangenen Woche bei Tabellenführer Hagen 11., wo sich die Mannschaft mutig präsentierte. Zuletzt patzte auch Ostinghausen bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Hohenlimburg.

Ottfingen - SV Brilon

Erlinghausen - SpVg Hagen 11

Drolshagen - Ostinghausen

(alle 14.30 Uhr)

Hohenlimburg - Salchendorf

Schmallenberg - Gerlingen

Olpe - Sundern

Menden - Attendorn

(alle 15 Uhr)

Dröschede - Arpe/Wormbach

(15.15 Uhr) Aufgrund des Totensonntags findet am nächsten Wochenende kein Spielbetrieb statt.

