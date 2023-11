Gallenberg-Schule ist Basketball-Hochburg

Die Gallenberg Schule Olpe bleibt eine Basketball-Hochburg. Die Grundschule aus der Kreisstadt hat sich erneut an der Basketball-Grundschulwoche des Deutschen Basketball Bundes beteiligt. Unser Foto zeigt die Klasse 1c.

Olpe Werfen, Passen, Dribbeln: Die Olper Gallenberg-Grundschule beteiligte sich erneut an der Aktionswoche des Deutschen Basketball Bundes

Mit bundesweit fast 50.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern hat sich die Basketball-Grundschulwoche des Deutschen Basketball Bundes seit dem Jahr 2021 zu einem äußerst erfolgreichen Projekt entwickelt. Ziel der Aktion ist es, dem Nachwuchs die Sportart Basketball vorzustellen, ihnen ein positives Sporterlebnis zu vermitteln und gleichzeitig die aktiven Grundschulen mit Minibasketbällen auszustatten. Über 400 Grundschulen haben bereits teilgenommen und eine oder mehrere Basketballaktionen in der Aktionswoche durchgeführt.

Auch in der Gallenberg Grundschule in Olpe wurde unter Anleitung des Sportlehrers Nils Biermann fleißig gedribbelt, geworfen und gepasst. An unterschiedlichen Stationen lernten die rund 240 Kinder sowohl etwas zu den Grundtechniken des Basketballs als auch Informatives über Sport und Gesundheit. Neben vielen Erfahrungen nahmen die motivierten Kinder auch eine Freikarte für ein Heimspiel der „Black Flyz“ des heimischen Regionalligisten BG Olpe/Siegen dankbar entgegen.

Nils Biermann, der selbst für die Dritte Mannschaft der „Black Flyz“ aktiv ist, war begeistert: „Diese Aktionswoche hat wirklich Spaß gemacht und war ein voller Erfolg. Basketball boomt und diesen Schwung nehmen wir in den Schulen und Vereinen natürlich gerne mit.“

