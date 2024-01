Antreiber Nummer eins, Damir Kasun (am Ball) und Center Haris Zejnelovic sind unverzichtbar bei den Black Flyz.

Basketball Gegner mit zwei Gesichtern zu Gast in Olpe

Olpe Wenn die BG Olpe/Siegen in der 2. Basketball-Regionalliga die SG Telgte-Wolbeck-Baskets empfängt, trifft sie auf einen Gegner mit zwei sehr wechselhaften Gesichtern.

Es verbietet sich fast von selbst, aus der Tabelle der 2. Regionalliga irgendwelche Prognosen vor der Partie am Samstag um 17 Uhr in der alten Realschulhalle zu schreiben. Wenn die BG Olpe/Siegen die SG Telgte-Wolbeck-Baskets empfängt, treffen die Schützlinge von Trainer Maximilian Steeb auf einen Gegner mit zwei sehr wechselhaften Gesichtern.

Im Dezember unterlagen die Münsterländer in einer vorgezogenen Begegnung gegen den Drittletzten TuS Iserlohn Kangaroos überaus deutlich mit 59:88. Es war nach dem 73:84 am ersten Spieltag bereits das Rückspiel gegen Iserlohn – für Iserlohn waren dies zwei von insgesamt erst drei Erfolgen. Andererseits aber zeigte Telgte-Wolbeck im WBV-Achtelfinale gegen den Spitzenreiter der 1. Regionalliga, die ETB Miners aus Essen, ein ganz anderes Gesicht. Die Truppe von Baskets-Coach Mardin Ahmedin unterlag nach ganz starken Phasen letztlich mit 73:81. Steeb&Co sollten mehr als nur gewarnt sein.

Die Halle soll wieder zur Hambl-Hölle werden. Maximilian Steeb, Trainer der BG Olpe/Siegen

Beim Training am Mittwoch war viel Vorfreude auf Samstag spürbar. Keiner hat sich geschont. Immer wieder griff der Trainer ein, korrigierte, demonstrierte – und seine Jungs agierten. Sie waren richtig heiß. Telgte kann kommen – und muss sich auf treffsichere Schützen der Gastgeber einstellen. „Natürlich wird es sehr schwer“, lehnt der BG-Coach jede Favoritenrolle ab, „wir sind durch die Leistung unseres Gegners im Pokalspiel gegen die Miners mehr als nur gewarnt.“

Es war für Telgte-Wolbeck gegen Essen ein Auftakt nach Maß. Wolbeck führte schnell mit 15:8, und nach dem ersten Viertel stand es 21:16 für den klassentieferen Außenseiter. Ein 0:11-Lauf zeigte dem Underdog allerdings zum ersten Mal Grenzen auf, wenngleich die Münsterländer zur Pause bis auf einen Punkt wieder rankamen. Nach ausgeglichenem Verlauf des dritten Viertels schlugen jedoch die Miners erneut brutal zurück. Ein zweiter 0:11-Lauf besiegelte schließlich das Schicksal der aufopferungsvoll kämpfenden SG Telgte-Wolbeck-Baskets. Aber die Partie zeigte deutlich, wozu die SG fähig ist. Und diese kämpferischen Tugenden blieben den Korbjägern von Olpe/Siegen nicht verborgen.

Revanche daheim? Die BG TVO/TV Jahn hat als Tabellenfünfter vier Spiele verloren – allesamt gegen die ersten Vier der Liga. Diese Spiele gegen Dorsten, Werne, Dortmund und Recklinghausen fanden alle auswärts statt. Erfolgreiche Revanche in eigener Halle? Doch auch Heimspiele sind kein Wunschkonzert.

Wichtig war beim Training vor allem, dass zwei komplette Teams die taktischen Vorgaben ihres Trainers umsetzen konnten. „Zwischen den Jahren konnten wir nur in Kleingruppen arbeiten“, blick Steeb auf die Weihnachtspause zurück, „doch die letzten Trainingseinheiten waren auch quantitativ besser.“ Während sich jetzt im Training beide Mannschaften nichts schenkten, betrieb der junge Bendix Kinkel mit zwei Bällen Individualtraining. Koordinative Schulung und peripheres Sehen waren Schwerpunkte für den 17-jährigen Nachwuchsspieler – er musste permanent zwei Bälle im Auge haben.

Headcoach Maximilian Steeb (links) in der Auszeit mit (v.l.) Alexander Gerzen, Waldemar Gomer, Tomy Vicente und Kori Guest. Foto: Volkher Pulllmann

Zum Leidwesen von Headcoach Steeb steht Thabiso Mkwanazi noch nicht zur Verfügung. Er ist vor allem in der Abwehr fast unverzichtbar. Ebenso muss Steeb auf Marius Hermsen sowie den jungen Mika Knoll verzichten. Mit Routinier Waldemar Gomer, Haris Zejnelovic und Hüseyin Souleiman, der nach seiner langen Verletzungspause auf einem guten Weg ist, stehen drei Center zur Verfügung.

In der Offensive hoffte er auf Fastbreaks. „Wir wollen nach Ballbesitz schnell in den Angriffsmodus umschalten und möglichst zu einfachen Punkten kommen“, so Steeb weiter. Und er hofft, dass seine Distanzschützen wie beispielsweise Phillip Becker und Tomy Vicente einen Sahnetag erwischen. Als Point Guard wird Damir Kasun wieder Regie führen. Er erhält vor allem von dem unermüdlichen Alexander Gerzen Unterstützung.

„Die Halle soll wieder zur Hambl-Hölle werden“, ist Maximilian Steeb optimistisch gestimmt, dass die „Festung Realschulhalle“ wieder allen Eroberungen standhält. Die weiße Heimspiel-Weste soll natürlich auch nach dem letzten Hinrundenspieltag Bestand haben. Zum Auftakt der Rückrunde werden am 20. Januar die Citybasket Recklinghausen 2 ihre Visitenkarte in Olpe abgeben – erste Möglichkeit von vier Revanchebegegnungen.

