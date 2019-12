Gelb auf Wunsch: Die Taktik mit der „Falschen Fünf“

Es begab sich im Frühjahr, da riss sich ein jubelnder Spieler das Trikot vom Leibe.

Das kommt immer mal vor. Aber in diesem Fall war der Grund für den Gefühlsausbruch zumindest ungewöhnlich. Denn der Mann bejubelte vollkommen losgelöst seinen verwandelten Elfmeter in der 95. Minute. Nicht etwa zum 1:0, sondern zum 10:0. Zehn zu null.

Der Spieler sah, wie es die Regel vorsieht, die Gelbe Karte. Eine Strafe, die allerdings Raum für Spekulationen lässt. Denn seine Mannschaft hatte am darauffolgenden Sonntag spielfrei. Und es war seine fünfte in der laufenden Spielzeit. Eine, die eine Sperre nach sich zieht. Hatte sich der 10:0-Schütze diese Verwarnung abgeholt, um diese Sperre am spielfreien Sonntag abzusitzen ohne wirklich für ein Spiel auszusetzen?

Könnte sein. Denn dieses Phänomen beobachtete man auch am 17. November. Es war ein gelber Sonntag in der Fußball-Kreisliga A. Gleich zehn Spieler sahen an diesem Datum die fünfte Verwarnung. Vor diesem Tag waren es gerade einmal zwölf - an allen 15 vorherigen Spieltagen zusammen.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Da für den 24. November wegen des Totensonntags keine Spiele angesetzt waren, nährt das den Verdacht, dass sich der eine oder andere Spieler eine Woche zuvor die „Fünfte“ mit voller Berechnung abgeholt hat. Eine „falsche Fünf“, wenn man so will.

Das ist aber nur möglich, weil die fünfte Gelbe Karte keine Spielsperre, sondern eine Zeitsperre nach sich zieht. Heißt: Eine Sperre von zehn Tagen. Fällt in diesen Zeitraum kein Spiel, dann muss der Akteur auch nicht aussetzen, sondern greift nach Ablauf von zehn Tagen wieder aktiv ein, so als sei nichts gewesen. Er darf sich doppelt freuen: Eine Spielsperre hat er umgangen, und sein Karten-Konto steht wieder auf Null.

In diesem konkreten Fall hieß das: Gelb am 17. November, spielfrei am 24. November, Ende der Sperre am 28. November, nächster Spieltag am 1. Dezember.

Auf Spekulationen lasse er sich nicht ein, stellte Hartmut Baßenhoff, als wir ihn auf diese Thematik ansprachen, klar. Gleichwohl sei dieser Wert „schon auffällig“, räumt der Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses (KFA) ein. Insgesamt 40 Spieler hatten vor dem 17. November vier gelbe Karten zu Buche stehen. Von diesen 40 Leuten sahen zehn dann auch die fünfte Gelbe Karte. Die Folgenlose, wenn man so will. Jeder Vierte demnach.

Wie viele von diesen Zehn sich die fünfte Gelbe absichtlich „abgeholt“ haben, ist schwierig zu ermitteln. Aber ein Vergleich mit dem Vorjahr nährt den Verdacht, dass der eine oder andere schon nachgeholfen hat: Am Spieltag vor Totensonntag 2018/19 waren 32 Spieler Kandidaten für die fünfte Gelbe. Aber nur einer von ihnen bekam sie dann auch. Statt jeder Vierte, wie im November 2019 also jeder Zweiunddreißigste im November 2018. Hartmut Baßenhoff: „Vor einem Jahr hätte es keinen Sinn gemacht, sich die fünfte Gelbe abzuholen. Da waren am Samstag vor für Totensonntag Spiele angesetzt.“

An eine fünfte Gelbe zu gelangen ist ein Leichtes und funktioniert, ohne jemanden zu verletzen. Einfach in der 94. Minute das Trikot ausziehen, wenn sich ein Anlass ergibt. Oder sich vor dem gegnerischen Freistoß vor den ruhenden Ball stellen. Oder das Spiel auf andere Art verzögern. Schon ist das Ziel erreicht.

Zuviel des Schlechten

Der Schuss kann jedoch auch gewaltig nach hinten los gehen. So wie es einem Spieler erging, der auf die fünfte Gelbe aus war. Er wusste um seinen Kontostand. Nur: Viel Zeit hatte er nach seiner Einwechslung in der 80. Minute nicht, sich Gelb zu holen. Genau zehn Minuten, und da muss dass perfekte Vergehen her. Die Grätsche kam dann auch. Und kaum war sie vollendet, durchströmte den Akteur die wohltuende Vorahnung: Wenn das mal kein Gelb ist. Pech, dass der Schiedsrichter das Foul dramatischer sah: Knallrot. Vier Wochen Sperre. Ziel um Längen verfehlt.

Das alles sei kein Zustand, findet nicht nur Hartmut Baßenhoff. Diese Regelung ist in der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVo) des Westdeutschen Fußballverbandes verankert. Der besteht aus drei Landesverbänden: Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen. Der KFA-Vorsitzende im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir vom Verband Westfalen sind seit geraumer Zeit in der Diskussion: Lasst uns doch nur Meisterschaftsspiele für das Strafmaß nehmen und diesen Zeitraum von zehn Tagen streichen.“

Gleiches sagt Wolfgang Lemme, Staffelleiter der B-Kreisliga: „Es wäre ganz einfach, wenn man sagt: Derjenige, der die fünfte Gelbe kriegt, setzt im nächsten Spiel aus.“ Egal, wann das Spiel wäre - in zwei oder sechs Wochen, oder erst in drei Monaten.

In diesem Fall hieße das, dass der Spieler die fünfte Gelbe vom 17. November am 1. Dezember hätte absitzen müssen. Wolfgang Lemme weiß: „Der FLVW unternimmt da immer wieder Vorstöße. Aber es müssen sich, damit sich etwas ändert, alle drei Verbände im Westdeutschen Fußballverband einig sein.“

Auch Rotsperren können verpuffen

Spiele statt Wochen: Das wäre auch bei Roten Karten angebracht, wie Hartmut Baßenhoff aufzeigt. „Wenn sich einer im letzten Meisterschaftsspiel am 8. Dezember die Rote Karte einfängt, und vier Wochen kriegt, könnte er im Januar wieder spielen. Aber in dem Zeitraum sind bekanntlich gar keine Spiele.“

Anders wäre es, wenn er vier Spiele abbrummen müsste, das wären dann - in der Kreisliga A - der 1., 8., 15. und 22. März.

Schon auf dem Staffeltag im Sommer sei diese Thematik angesprochen worden. Wolfgang Lemme: „Da hatten wir die Befürchtung, wenn wir zwei Mannschaften spielfrei haben, dass sich da betroffene Spieler vorher die fünfte Gelbe Karte abholen.“

Einer von der schnellen Truppe und Rekordhalter, was die persönliche Gelb-Flut angeht, war der Spieler, der bereits am 22. September seine fünfte Gelbe im Kasten hatte und am 29. September aussetzte. Er dürfte der Nummer 10, also seiner zweiten Sperre, entgegen steuern.

Marco Cremer: „Ein Witz“

Marco Cremer, Vorsitzender des Kreis-Schiedsrichterausschusses Olpe, macht sich nichts vor, was das „Kartenschinden“ anbetrifft: „Ich denke mal, die Tendenz ist unstrittig. Es ist offensichtlich, dass da in den letzten Jahren diese Schlupflöcher ausgenutzt wurden.“

Er selber habe das bei seinen Spielleitungen noch nicht erlebt, „oder ich habe es nicht bemerkt,“ fügt er schmunzelnd hinzu. Dennoch hat er konkrete Erfahrungswerte: „Mittlerweile ist es immer mal wieder so, dass mich zwei, drei Schiedsrichter pro Wochenende ansprechen, in deren Spielen solche Situationen vorkommen.“ Cremer ist dazu übergegangen, seinen Assistenten zu sagen: „Passt auf, heute ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Da sind Feldverweise über das Spiel hinaus ohne Konsequenzen.“

Es seit tatsächlich passiert, dass Spieler dem Schiedsrichter gegenüber die Bitte geäußert haben „gib mir Gelb. Ich brauche die fünfte Gelbe,“ schildert Marco Cremer. Ist ein solches Verhalten nicht als grob unsportlich zu werten? Marco Cremer ist da skeptisch: „Es geht ja auch darum: Wer kann was beweisen? Ich sage den Leuten, macht euren Job. Wenn sich einer das Trikot auszieht oder pöhlt den Ball 30 Meter weit weg, dann gibt es Gelb. Und gut ist.“

Wenn der Spieler allerdings die Gelbe Karte mit den Worten wie „die wollte ich haben“ kommentiert, dann rate er den Schiedsrichtern schon, dies einzutragen. Cremer: „In diesem Falle ist das in der Tat grob unsportlich.“ Aber es sei ein schmaler Grat. Das gelte auch, wenn diese Dinge vor dem Sportgericht landen. „Wenn du da nicht ein paar Zeugen hast, dann solltest du dich da besser nicht ran begeben.“

Es gibt Bestrebungen, die Recht- und Verfahrensordnung (RuVO) zu ändern, also weg von der Zeitsperre und hin zur Spielsperre. Dabei geht es nicht nur um die fünfte Gelbe. Marco Cremer: „Auch eine Gelb-Rote oder Rote Karte bleibt ohne Konsequenzen, wenn sie beispielsweise am 17. Spieltag gezeigt wird. Das ist einfach ein Witz, dass es nach Jahrzehnten nicht gelungen ist, dieses Schlupfloch zu stopfen.“