Schönau. Im ersten Rückrundenspiel stehen sich der VSV Wenden und der SC Drolshagen im wichtigen Kellerderby in Schönaue gegenüber.

Gelingt Wenden oder Drolshagen der Befreiungsschlag?

Wie sich die Zeiten ändern: Beim 3:3 im Hinspiel am Buscheid saß Manuel Fernholz noch auf der Trainerbank des VSV Wenden. Der Sportliche Leiter hieß damals Achim Hoffmann.

Inzwischen hat Jörg Rokitte den glücklosen Fernholz abgelöst und ist Christoph Clemens auf der Jahreshauptversammlung in die großen Fußstapfen von Hoffmann getreten.

Beim SC Drolshagen ist dagegen alles beim Alten geblieben. An der Seitenlinie steht weiterhin Holger Burgmann, der wohl auch in der neuen Saison Trainer bleibt. Der Sportliche Leiter des SC Drolshagen heißt nach wie vor Tobias Stahlhacke.

Beim Vorschaugespräch musste Tobias Stahlhacke tief Luft holen. Denn die Namensliste, die der Sportliche Leiter aufzählte, hatte es in sich. Gleich 13 Spieler fehlen dem Aufsteiger im Kellerduell in Schönau verletzungsbedingt – darunter gleich drei mit Kreuzbandrissen - oder aus beruflichen Gründen.

„Unsere Personalprobleme sind in der Meisterschaftspause eher noch größer geworden“, sagt Stahlhacke. Deshalb wäre er „auch nicht böse, wenn es schneien würde“ und die Partie beim Tabellennachbarn, der genauso unter Druck steht wie Drolshagen, ausfällt. Aber das gibt die Wettervorhersage wohl nicht her.

So klammert sich Tobias Stahlhacke an einen Hoffnungsschimmer, der mehr als ein sportlicher Strohhalm sein soll. „Wir haben immer dann unser Bestes gegeben, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen.“

Der Sportliche Leiter weiß aber auch, „dass wir viel Glück brauchen und jeder Spieler 110 Prozent geben muss“, auch wenn das mathematisch gar nicht geht. „Wenden ist individuell unfassbar gut besetzt und deutlich besser als der Tabellenstand“, ist für Stahlhacke der VSV der klare Favorit in diesem Landesligaspiel.

Mit einem 3:2-Sieg im Testspiel gegen den SSV Bergneustadt, Tabellenführer der Kreisliga B, fährt der SCD nach Schönau. Wenden wollte die Partie vorziehen, aber da konnte der Gast nicht mitmachen.

Clemens hofft auf Rokittes Verbleib

Für Wendens Trainer Jörg Rokitte wird es am Sonntag eng. Der Rückkehrer ist beruflich in Dresden und will alles versuchen, pünktlich zum Spiel gegen Drolshagen da zu sein.

Christoph Clemens, zusammen mit Marius Zeppenfeld neu für den Spielbetrieb des VSV verantwortlich, ist „guter Dinge“, dass Rokitte bis zum Sommer Übungsleiter bleibt. „Jörg versucht, einige Termine umzuschichten“, berichtet Clemens.

Die Personalie Jörg Rokitte ist dem 61-Jährigen, der vier Jahre lang die 2. Mannschaft des VSV trainiert und danach seinen Vorgänger Achim Hoffmann unterstützt hat, sehr wichtig. „Seit Jörg wieder da ist, gibt es einen deutlichen Aufwärtstrend“, ist Clemens überzeugt und blendet bei dieser Einschätzung auch nicht Abstiegsplatz 14 und damit die roten Laterne aus. „Wenn es gut läuft, können wir am Sonntag auf einen Schlag bis auf Rang 11 klettern“, hat Christoph Clemens schon ausgerechnet.

Der Wendener weiß, dass der SC Drolshagen „arg gebeutelt ist“. Aber auch die Platzherren haben ihre personellen Probleme. So fehlen neben Kapitän Marco Bäumer noch Max Kramer, Sebastian Henne und Lennart Arens. Aber sein Team habe immer noch Spieler in seinen Reihen, „die den Unterschied ausmachen können“.

Hoffnung schöpft Christoph Clemens, der auch das Training für den verhinderten Jörg Rokitte geleitet hat, aus dem 3:3 gegen Hagen 11. „Da hat man nicht gemerkt, dass der Tabellenletzte gegen den Zweiten spielt“, blickt der Hoffmann-Nachfolger zurück.



VSV Wenden - SC Drolshagen

Tabelle: VSV Wenden: 14. (10 Punkte/ 23:38 Tore). - SC Drolshagen: 12. (11 Punkte/ 15:29 Tore).

Serie: Wenden: seit 3 Spielen ohne Sieg. - Drolshagen: 2 Niederlagen in Folge.

Ergebnis Hinspiel: 3:3.

Letzte 3 Spiele: VSV Wenden: 3:3 SpVg Hagen (H), 1:2 Werdohl (A), 1:1 Erlinghausen (H). - SC Drolshagen: 0:2 SV Brilon (H), 0:3 Borussia Dröschede (A), 1:0 Obersprockhövel (H).