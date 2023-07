Gemeindepokal: Der VSV Wenden ist bereit

Den Größten bekommt der Sieger: Die Pokale stellen sich schonmal am Schönauer „Nocken" vor.

Wenden. Das Turnier um den Sommer-Gemeindepokal, „Volksbank-Cup“ der Gemeinde Wenden steht an. Am Donnerstag geht’s los.

Das Fußball-Spektakel wird in diesem Jahr auf der Sportanlage „Auf‘m Nocken“ in Schönau vom VSV Wenden ausgerichtet. Die Spiele der ersten Mannschaften finden vom 27. bis zum 30. Juli statt, während sich das Reserveturnier vom 4. bis zum 5. August erstreckt. Genauere Informationen über Anstoßzeiten und Paarungen sind auf der Internetseite www.vsv-wenden.de einzusehen.

Auch in diesem Jahr warten wieder tolle Preisgelder auf die Gewinner. Insgesamt sponsert die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen 1700 Euro beim Turnier der ersten Mannschaften. Allein auf die Gewinnermannschaft warten 500 Euro. Beim Reserve-Volksbank-Cup kann sich die erstplatzierte Mannschaft über 150 Euro freuen; insgesamt sponsert die Volksbank beim Reserve-Turnier nochmals 375 Euro. Der veranstaltende Gemeindesportverband Wenden sorgt in diesem Jahr zudem für einen neuen Wanderpokal. Der FC Altenhof hat drei Mal in Folge gewonnen und darf die veraltete Version des Pokals behalten.

Donnerstag, 27. Juli

18.00 Gerlingen - Wenden

19.15 Hillmicke - Hünsborn

20.30 Elben - Rothemühle

Freitag, 28. Juli

18.00 Ottfingen - Elben

19.15 Altenhof - Gerlingen

20.30 Möllmicke - Hillmicke

Samstag, 29. Juli

15.00 Hünsborn - Möllmicke

16.15 Rothemühle - Ottfingen

17.30 Wenden - Altenhof

Sonntag, 30. Juli

13.00 Finalrunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe