Gemeindepokal Wenden: Ein Fußballturnier, neun Sieger

Was aber weit mehr unter die Haut ging als alle torreichen Spiele zusammen, mehr noch als der Jubel des SV Ottfingen nach dem 7:6-Finalsieg gegen den VSV Wenden, war eine phantastische Geste, die niemanden in der proppenvollen Halle unberührt ließ.

Stille in der Halle

Es war bei der Siegerehrung. Nachdem die Spielführer der neun Mannschaften ihre Prämien entgegen genommen hatten, gingen sie - einer nach dem anderen - an Thorsten Voß vorbei, übergaben ihm die Umschläge mit dem Geld. 1700 Euro kamen so allein durch die Prämien des Hauptturnier zusammen. Auch die Schiedsrichter der drei Turniertage hatten allesamt ihre Spesen gespendet, genau so wie die Gewinner des Offensivcups von Ecki Stahl.

Thorsten Voß ist an ALS erkrankt, einer unheilbaren Krankheit mit fortschreitenden Lähmungen. Die hat ihn mittlerweile an den Rollstuhl gefesselt. Er kämpft. Und er sprach über seinen Kampf. Vom Spielfeld aus. Es war mucksmäuschenstill in der Halle, was eigentlich undenkbar ist unmittelbar nach dem Ende dieses emotionsgeladenen Turniers.

Und dann diese spontane Spendenwelle. Sebastian Erner, Kapitän des Gewinners SV Ottfingen, übergab die Höchtprämie von 500 Euro. Für ihn und seine Mannschaftkameraden keine Frage: „Wir wollen das gern unterstützen. Wir sind so reich beschenkt,“ sagte er.

„Wir sind völlig sprachlos. Was eine superschöne Geste!“ sagt Andreas Hahn, Geschäftsführer des Ausrichters Blau-Weiß Hillmicke, sichtlich überwältigt. Niemanden dürfte es anders gegangen sein als ihm in diesen Minuten. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Spendern, hatte aber, wie alle Hillmicker, ein Riesenlob verdient für die Ausrichtung dieses Turniers.

Zuvor hatte der SV Ottfingen sein Husarenstück aus dem Vorjahr wiederholt und sich als Bezirksligist gegen höherklassige Konkurrenz behauptet. SVO-Trainer Uwe Kipping: „Bei so einem Turnier den Titel zu verteidigen ist nicht alltäglich. Alle Halbfinalisten hatten die Möglichkeit, das zu schaffen. Wir hatten mehr Körner und waren unter dem Strich ein glücklicher Sieger.“

Ein sehr ausgeglichenes Halbfinale hatte auch Jörg Rokitte, Trainer des knapp unterlegenen Landesligisten VSV Wenden, ausgemacht. „Wir hatten zweimal Drei-gegen-Eins-Situationen und kriegen den Pass nicht rüber gespielt,“ erinnerte er an Situationen, in denen der VSV einen Grundstein zum Finalsieg hätte legen können.

Torreiche K-o.-Spiele

Die beiden Halbfinalspiele hätte man sich nicht schöner malen können. Beide standen nach der regulären Spielzeit 4:4.

Wenden setzte sich gegen den Westfalenligisten FSV Gerlingen durch. Und das verdankt er auch seiner Moral. Denn der Favorit vom Bieberg hatte schon mit 3:1 vorn gelegen, ehe Jan Kemper und Andre Schilamow blitzschnell auf 3:3 drehten, und Michel Alfes sogar auf 4:3. Doch 33 Sekunden vor Schluss drückte Pascale Stahl den Ball noch zum 4:4 über die Linie. Redouane El Alami verwandelte den entscheidenden Neunmeter zum 7:6.

Im zweiten Halbfinale wurde Julian Scheppe zum Matchwinner. Einerseits, weil er 26 Sekunden vor Schluss noch das 4:4 gegen RW Hünsborn schoss, und dann den entscheidenden Neunmeter nervenstark versenkte. Damit stand fest: Der langjährige Classico, Wenden gegen Ottfingen, sollte für 2x15 Minuten nochmal Auferstehung feiern.

Spannend ging es in der Dreiergruppe E. Dort gewann RW Hünsborn zunächst gegen den FC Altenhof und verlor dann gegen den FSV Gerlingen. Die Altenhofer benötigten zwingend einen Sieg. Es wurde nichts draus. Doch beim 5:8 gegen den zwei Klassen höher spielenden FSV Gerlingen bestätigten die Altenhofer ihre gute Turnierleistung.

Schluss nach der Vorrunde war für die Kreisligisten Sportfreunde Möllmicke, Grün-Weiß Elben und für Gastgeber Blau-Weiß Hillmicke. Am Schlusstag hielt der SV Rothemühle das Fähnchen der Kreisliga hoch, schaffte es in die Zwischenrunde.