Generalprobe misslingt Finnentrop/Bamenohl mit 0:3

Finnentrop/Bamenohl. Ein Spruch mag der SG Finnentrop/Bamenohl zum Trost gereichen:

Auf eine verhagelte Generalprobe folgt eine gelungene Premiere. Mit 0:3 (0:3) unterlag der Fußball-Oberligist gestern dem Westfalenligisten FC Lennestadt, der seinerseits nach einer famosen Leistung dem Liga-Auftakt gegen Hohenlimburg optimistisch entgegenblicken kann.

Groß ist der Hunger auf Fußball. Mit 300 Fans war das Testspiel zwischen der SG Finnentrop/Bamenohl und dem FC Lennestadt gestern Abend nicht nur ausverkauft – der Heimverein hat auch noch 80 Besucher abweisen müssen.

Sorgenvolle Minen gab es in der 56. Minute, als Marcel Schmidt stark humpelnd ausgewechselt werden musste. Er war umgeknickt. Hörte sich nicht gut an. „Sieht auch nicht gut aus“, sagte er selbst.

Finnentrop/Bamenohl erwischte einen denkbar schlechten Start. Bereits nach vier Minuten lag der FC Lennestadt in Führung, Marvin Gouranis hatte getroffen. Statt 0:3 zur Halbzeitpause hätte es auch höher stehen können. Denn ehe Florian Friederichs das zweite Lennestädter Tor erzielte, traf Samuel Eickelmann mit einem Schrägschuss den Innenpfosten.

Die gastgebende SG tat sich im Spielaufbau schwer, erlaubte sich zu viele Ballverluste, die der clever und zielstrebig aufspielende Westfalenligist aus Lennestadt zu gefährlichen Konterangriffen nutzte.

De Gastgeber, die zunächst ohne Tobias Kleppel, Florian Gräwe, Moritz Kümhof und Robin Entrup begannen, und bei denen Phillip Hennes, Alex Santana und Julian Scheppe fehlten, verzeichneten in der ersten Spielhälfte, ausgenommen der Schuss von Hasan Dogrusöz, keine ernsthafte Chance.

In der 38. Minute wäre fast das 0:3 aus Finnentrop/Bamenohler Sicht gefallen. Gouranis ging ungehindert auf der rechten Seite durch. Doch statt quer zu spielen, zog er in die Mitte, was auch nicht die schlechteste Lösung war, doch seinen scharfen Schuss entschärfte Armend Shaqiri, der gestern Abend zwischen den Pfosten des Oberligisten stand und an allen Toren schuldlos war. Nicht nur das, er verhinderte Schlimmeres. Das 0:3 fiel dann doch noch, wiederum war Gouranis in der 41. Minute zur Stelle.

Nach der Pause spielte die SG druckvoller, hatte mehr Möglichkeiten, ging aber leer aus.