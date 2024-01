Gesucht: Der Ausrichter des Kreis-Masters

Drolshagen Mit dem Stadtpokalturnier um den Volksbank-Wintercup starten die Fußballer der Stadt Drolshagen traditionell in das neue Sportjahr.

Am Samstag, den 6. Januar rollt der Ball ab 14 Uhr in der Sporthalle Wünne. Vier Seniorenteams und vier B-Juniorenteams sind im Einsatz. Es ist auch die Premiere für Thorsten Stahl, den neuen Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Drolshagen. Ausrichter ist der Hützemerter SV.

Es ist mit vier Mannschaften das kleinste Turnier unter den sieben Gemeinde- und Stadthallenmeisterschaften im Kreis Olpe. Wer wird der Nachfolger von Titelverteidiger SC Drolshagen? Selbstverständlich ist der Landesligist der große Favorit, die Schützlinge des neuen SCD-Trainers Michael Kügler hatten bereits im Sommerturnier die Nase vorne.

Der Modus „Jeder gegen Jeden“ hat ausgedient und es wird wieder in zwei Gruppen gespielt, danach wird ein Halbfinalspiele und ein richtiges Endspiel ausgetragen. Für den Gewinner lohnt es sich: Der richtet das Kreishallenmasters am 28. Januar in Olpe aus. Dessen Gruppen werden vor dem Finale durch den Pokalspielleiter André Ruhrmann ausgelost.

Zusätzlich ermitteln die beiden Ü32-Mannschaften der Kommune Drolshagen, die SG Drolshagen/Hützemert und die Spielvereinigung Iseringhausen, im Rahmen eines Einlagespiels den Startplatz für das Ü 32-Hallen-Masters. „Wir werden nur mit gesunden Spielern antreten, aber alle sind hochmotiviert“, erklärte Domenik Vitale, der Sportliche Leiter der Buscheid-Elf, „die Meisterschaft hat absoluten Vorrang“. Der SC ist Favorit, klar. Doch hier warnte Vitale: „ Sicherlich ist auch A-Kreisligist Hützmert nicht zu unterschätzen“. Die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen sponsert das Turnier mit 750 Euro. Gruppe A: Hützemerter SV I, Hützemerter SV II, SpVg Iseringhausen I, SpVg Iseringhausen II, Gruppe B: SC Drolshagen I, SC Drolshagen II, SC Bleche/Germinghausen.

Vorrunde

14.00 Hützemert I - Iseringhaus. II

14.20 Hützemert II - Iseringhaus. I

14.40 Drolshagen I - Drolshagen II

15.00 Iseringh. II - Hützemert II

15.20 Iseringh. I - Hützemert I

15.40 Bleche/G. - Drolshagen I

16.00 Hützemert I - Hützemert II

16.20 Iseringh. II - Iseringhausen I

16.40 Drolshagen II - Bleche/G.

Halbfinale

17:20 Erster A - Zweiter B

17:40 Erster B - Zweiter A

18.15 Einlagespiel Ü32

Gruppen-Auslosung Masters

18.50 Endspiel

