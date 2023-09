Gipfelstürmer Ostinghausen auf dem Olper Kreuzberg

Kreis Olpe. Fußball-Landesliga: Spitzenreiter Ostinghausen spielt in Olpe. Kellerduell am Bieberg. Ottfingen empfängt Dröschede.

Drei wichtige und interessante Landesliga-Spiele finden am Sonntag um im Kreis Olpe statt.

SpVg Olpe - SF Ostinghausen (15.30 Uhr, Kreuzbergstadion). Für die Olper geht es im Spiel gegen den starken Aufsteiger und aktuellen Tabellenführer SF Ostinghausen nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um Wiedergutmachung für die herbe 1:6-Schlappe beim BSV Menden am letzten Spieltag, womit man, mit weiterhin 12 Punkten, vom dritten auf den siebten Tabellenrang weitergereicht wurde.

Die Gäste aus der Gemeinde Bad Sassendorf im Kreis Soest, mussten sich in der laufenden Meisterschaft bisher nur, am vierten Spieltag, in Dröschede (1:3) geschlagen geben und gegen den TuS Sundern gab es beim 2:2 zuletzt eine Punkteteilung. Die weiteren fünf Begegnungen konnte die Mannschaft um die beiden Top-Torjäger Tom Franke (11 Tore) und Lars Schröder (9 Tore), die am Mittwoch auch bei der knappen 2:3-Niederlage im Pokalspiel gegen den Westfalenligisten RSV Meinerzhagen trafen, allesamt gewinnen, sodass sie schon 16 Punkte auf dem Konto stehen hat.

,,Wir wissen, dass eine gewaltige Offensivkraft auf uns zukommt und die Favoritenrolle an die Gäste vergeben ist“, meint Björn Schneider, sportlicher Leiter der Kreisstädter, der seine Olper aber trotzdem nicht chancenlos sieht: ,,Die erste Halbzeit in Menden war gut, aber wir müssen natürlich besser verteidigen als in der zweiten Halbzeit, in der wir fünf Gegentreffer kassiert haben.“ Es wird voraussichtlich viel Arbeit auf die Defensivabteilung der Mannschaft von Trainer Frank Keseberg, die bisher in keiner Begegnung ohne Gegentreffer bleiben konnte, zukommen.

SV Ottfingen - Bor. Dröschede (15 Uhr, Siepen). Der SV Ottfingen ging zuletzt am Stock und musste sich in den letzten drei Begegnungen gegen die SpVg Hagen 11 (0:5), SC Drolshagen (0:5) und RW Erlinghausen (1:8) klar geschlagen geben. Mit dem FC Borussia Dröschede (Rang 6, 12 Punkte) hat die Elf von Trainer Marco Weller wieder einen starken, und zuletzt siegreichen, Gegner. Die Iserlohner feierten am vergangenen Sonntag einen verdienten 2:1- Heimsieg gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg.

,,Es ist zur Zeit extrem bitter, denn gegen die spielstarken Dröscheder fallen uns wieder sechs Spieler wegen Verletzung aus“, so Ottfingens sportlicher Leiter Uwe Kipping: ,,Von diesen sechs Verletzten stehen uns vier, wegen Kreuzbandriss oder Meniskusschaden, länger nicht zur Verfügung, sodass es im Moment kaum Aussichten auf eine Verbesserung der Situation gibt. Die zuletzt sehr vielen Gegentreffer sollten uns aber auch aufzeigen, dass wir unser Glück mehr in der Defensive suchen müssen.“

FSV Gerlingen - FC Arpe/Wormbach (15 Uhr, Bieberg.) Am Bieberg kommt es zum Kellerduell zwischen dem Letzten FSV Gerlingen und dem Vorletzten FC Arpe/Wormbach.

Das einzige Auswärtsspiel bestreitet der zuletzt zwei Mal siegreiche SV 04 Attendorn um 15.30 Uhr beim TuS Sundern.

