Gipfeltreffen am Heggener Daspel endet 1:1

Der Heggener Heiko Entrup (links) versucht in dieser Szene, an den Ball zu kommen.

Kreis Olpe. GW Elben, SG Finnentrop/Bamenohl II und SV Dahhl/Friedrichsthal ziehen am bisherigen Tabellenzweiten Hützemerter SV vorbei.

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A musste sich der SV Heggen beim 1:1 gegen denHützemerter SV mit einem Punkt abfinden.

SV Heggen - Hützemerter SV 1:1 (1:0). Gegen einen starken SV Hützemert kam Tabellenführer SV Heggen nicht über ein 1:1 hinaus. Den besseren Start erwischten allerdings die Gastgeber,als Tony Sunday in der 13. Minute zum 1:0 vollendete. Es dauerte bis zur 73. Minute, bis dieGäste eine gute Torchance durch Kjell van der Steen erfolgreich zum 1:1 verwandelten.

SG Finnentrop/Bamenohl II - FC Möllmicke 9:0 (4:0). Bereits zur Pause führte die Finnentrop/BAmenohler Reserve durch Tim Schrage (1.), Birhat Aslan (16., per Eigentor) und Linus Ostermann (20., 35.) mit 4:0. In der zweiten Hälfte machten die Hausherren dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Den 9:0-Heimsieg für die SG Finnentrop/Bamenohl stellten Linus Ostermann (48.), Tim Schrage (50.), Pierre Bönninghoff (58.) und Pascal Bönninghoff (69., 90.+3) am Ende sicher.

SG Kirchveischede/Bonzel - GW Elben 1:2 (1:1). Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der SGKirchveischede feierte GW Elben den vierten Sieg in Folge. Doch zuerst rannte Elben einem 0:1-Rückstand durch Marcel Hanses (37.) hinterher. In der Nachspielzeit konnten die Gäste durch den Treffer von Dominik Zimmermann (45.+3) mit einem 1:1 in die Pause gehen. Tobias Stevens drehte dann in der 55. Minute die Partie komplett, als er den 2:1-Siegtreffer erzielte.

SV Dahl/Friedrichsthal - FC Langenei/Kickenbach 1:0 (1:0). Durch einen knappen 1:0-Heimsieghat sich der SV Dahl für die vergangene 0:4-Niederlage beim FC Langenei revanchiert. Das goldene Tor für die Gastgeber erzielte bereits in der 7. Minute Marcel Kühr. Der SV Dahl/Friedrichsthal freute sich über den dritten Sieg in Serie und somit den vierten Saisonsieg.

RW Lennestadt/Grevenbrück - RW Ostentrop/Schönholthausen 1:1. Jens Kurzenacker, Sprecher von RW Lennestadt analysierte das 1:1: „Die Mannschaft hat eine couragierte Leistung gezeigt. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden.“ Nach dem 0:1-Rückstand durch Nicolai Schmitz (2.) und einer Roten Karte für Alexander Berghoff (62.) schwand die Hoffnung bei den Grevenbrücker. Doch in Unterzahl rettete Ufuk Seyhan (72.) mit seinem Tor zum 1:1 einen Punkt. Jens Kurzenacker zog ein Resümee: „ Nach der Roten Karte haben wir nicht aufgegeben und an uns geglaubt.“

SV Eintracht Kleusheim - SC LWL 05 II 10:2 (7:2). Der SV Eintracht Kleusheim hat sich nach der 3:5-Niederlage gegen den FC Langenei den Frust von der Seele geschossen. Gegen die Zweitvertretung des SC LWL wurde es durch die Tore von Julian Rempel (1.), John Glane (14.),Muhammed Yildirim (22., 30., 53., 71.), Christopher Bröcher (38., 39.), Martin Pflüger (40.) und Felix Franke (77.) am Ende noch zweistellig. Für die Gäste waren Niklas Keseberg (18.) undRobin Kost (43.) die erfolgreichen Torschützen.

SSV Elspe - FC Finnentrop 2:2 (1:1). Trotz einer halbe Stunde in Überzahl konnte der SSV Elspe die Partie nicht zu seinem Gunsten entscheiden. David Jaworski, Trainer des SSV Elspe zog Bilanz nach dem 2:2 gegen den FC Finnentrop: „Wir waren eine halbe Stunde in Überzahl und konnten keine klaren Torchancen kreieren. Finnentrop hatte sogar noch die Chance auf das 3:2.“ Für Elspe trafen Louis Wittwer (7.) und Simon Köhler (63.) ins gegnerische Gehäuse. Beim FC Finnentrop ließ sich Marco Maier (27., 56.) als zweifacher Torschütze feiern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe