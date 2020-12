Grün-Weiß Elben macht klar Schiff in der Trainerfrage

Elben. Auch wenn der Ball zur Zeit nicht rollt, nutzte Fußball-A-Kreisligist GW Elben die Wochen, Gespräche im Hinblick auf die neue Saison zu führen.

Wie das in dieser Zeit halt so geht, per Telefon, Teams oder Zoom. Der gesamte Vorstand freut sich über die Zusage der Trainer Tobias und Sebastian Stevens, auch in der Saison 2021/22 den vor zwei Jahren begonnenen Weg weiterzugehen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. „Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A im Sommer sind wir mit der aktuellen Platzierung sehr zufrieden“, so Vorsitzender Michael Clemens, „sicherlich hätten es gerade auswärts ein paar Punkte mehr sein können“.

Auch die Gespräche mit den Spielern seien sehr gut gelaufen. Bis auf zwei noch ausstehende Antworten hat auch der gesamte Kader seine Zusage bereits gegeben. Aus diesem erfreulichen Grund sei Grün-Weiß Elben „nur punktuell auf der Suche nach Verstärkungen“, informiert Michael Clemens. Hierzu könne man wir in den nächsten Tage schon mehr zu sagen. Clemens: „Sicherlich gibt es weit wichtigere Sachen als Fußball. Aber dennoch vermissen wir unseren Sport und die Gemeinschaft und hoffen alle auf eine baldige Rückkehr auf den Platz“.