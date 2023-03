Gruppe für Radler mit E-Bikes beim SSV Elspe

Elspe. Gemütlich stromern - unter diesem Motto startet beim SSV Elspe eine neue Gruppe für Radlerinnen und Radler mit E-Mountainbikes.

„Wir wollen Anfängern und Wiedereinsteigern eine Möglichkeit bieten, mit ihren E-Bikes ohne Leistungsdruck das Sauerland zu erkunden“, sagt Michael Berghoff, der die Gruppe auch führen wird. Geplant sind jeden Mittwoch rund zweistündige Touren in die Umgebung, „auf breiten Forststraßen oder Radwegen, in moderater Fahrweise und -tempo“, betont Rudolf Becker, Leiter der Mountainbike-Abteilung beim SSV Elspe.

Becker und Berghoff hoffen auf regen Zuspruch auf dieses neue Angebot, denn der Trend zum elektrisch unterstützten Radfahren sei ungebrochen. Während die bestehende E-Bike-Gruppe sportlicher unterwegs ist, soll bei der neuen Gruppe „die Gemütlichkeit im Vordergrund stehen. Wir werden zwischendurch auch mal ein Päuschen machen und die Aussicht genießen“, sagt Berghoff. Wenn es von den Beteiligten gewollt werde, könne man das Rad auch mal in einem Gartenlokal abstellen und eine Erfrischung genießen. Die Genuss-Stromer starten am 5. April in die Saison, Treffpunkt ist das Vereinsclubhaus des SSV, mittwochs ab 18 Uhr. Kontakt: Michael Berghoff, 0172-918 58 93.

Die anderen Gruppen, die muskelgetriebene 1. und 2. Gruppe sowie die sportlichen E-Biker fahren nach der Umstellung auf die Sommerzeit bereits am 29. März los. Das Angebot steht auch Nichtvereinsmitgliedern offen, Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßes, technisch einwandfreies Rad sowie ein Helm. Nach den Touren ist noch ein Beisammensein am Vereinsclubhaus obligatorisch.

