Hält der Lauf der SpVg Olpe auch in Berchum an?

Kreis Olpe. Verteidigt die SpVg Olpe die Tabellenführung? VSV Wenden und Hünsborn wollen Aufwärtstrend bestätigen.

Ein ruhiges Wochenende haben die Landesliga-Fußballer des SC Drolshagen, sie haben spielfrei. Auf Spitzenreiter SpVg Olpe geht es zum ambitionierten SC Berchum/Garenfeld.

SC Berchum/Garenfeld – SpVg Olpe (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Waldstadion). Die Spielvereinigung ist die einzige Mannschaft der Fußball-Landesliga 2, die mit drei Siegen aus drei Spielen in die Saison gestartet ist. Aber für Trainer Ottmar Griffel ist die Tabellenführung „nur eine Momentaufnahme“. Auch mit der immer noch langen Verletztenliste hält sich der erfahrene Übungsleiter nicht lange auf.

„Wir fahren selbstbewusst nach Hagen und wollen unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen“, sagt Griffel vor der Partie gegen den Drittletzten Berchum/Garenfeld, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Trotzdem bescheinigt der Olper Coach dem Gegner eine „gute Entwicklung“ und beschreibt die Mannschaft als „technisch und läuferisch stark“. Stammkeeper Christoph Sauermann steht wieder zur Verfügung.

SV 04 Attendorn – SV Hüsten (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz 1 Hansastadion). Bei der unglücklichen Niederlage in Olpe musste SV 04-Trainer Ralf Sonnenberg drei angeschlagene Spieler auf den Platz schicken, drei angeschlagene Kicker saßen auf der Bank. An der „schwierigen Situation“ hat sich vor dem Heimspiel gegen Hüsten nichts geändert.

Marvin Annen, Kadir Inal und Neal Kasel sind fraglich, Eren Ucar und Picazio Munto Lelo stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Jannik Lenninger und Kapitän David Heide sind auch nicht fit, müssen aber wieder auf die Zähne beißen. Im Training muss Übungsleiter Sonnenberg die Belastung nach dem Motto steuern: nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Den Gast aus dem Hochsauerland beschreibt Attendorns Coach als „robust und zweikampfstark“.

VSV Wenden – FSV Werdohl (Sonntag, 15 Uhr, Schönau). Mit viel Selbstvertrauen geht Fußball-Landesligist VSV Wenden ins zweite Heimspiel der Saison gegen Schlusslicht FSV Werdohl. Am vergangenen Sonntag gab es ein 3:3 beim Meisterschafts-Mitfavoriten RW Erlinghausen. VSV-Trainer Jörg Rokitte hofft nun, dass seine Mannschaft an die letzten guten Leistungen anknüpfen und den ersten Saisonsieg einfahren kann.

„Die Mannschaftsleistung beim 3:3 in Erlinghausen war insgesamt in Ordnung. Leider haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht. Aber grundsätzlich bin ich mit den Leistungen der Mannschaft zufrieden. Leider fehlt uns noch ein Sieg. Den wollen wir am Sonntag gegen Werdohl einfahren“, resümiert Jörg Rokitte die ersten drei Saisonspiele. Ziel am Sonntag sind klar drei Punkte, also der erste Saisonsieg. Personell gibt es einige Fragezeichen. So laboriert Sebastian Henne an Muskelproblemen und Michel Schöler ab eine Gelenkentzündung. Auch der Einsatz von Andre Schilamnow ist wegen Achillessehnen-Problemen fraglich. Außerdem fehlt Dominic Kruse aus beruflichen Gründen.

TSV Weißtal – RW Hünsborn (Sonntag, 15 Uhr). Mit fünf Punkten im Gepäck reist RW Hünsborn zum schweren Auswärtsspiel zum TSV Weißtal. Die Johannländer sind ein Team das sich zwar im personellen Umbruch befindet, aber durch eine körperbetonte Spielweise in Erscheinung tritt. Der Punktgewinn gegen den Titelanwärter SG Obersprockhövel sorgt für zusätzliches Selbstbewusstsein. Doch Trainer Timo Schlabach tritt direkt auf die Euphoriebremse. „Es ist ein komplett anderes Spiel und darauf werden wir uns einstellen. Des weiteren haben wir noch eine Rechnung nach der 1:0 Auftaktniederlage aus der letzten Spielzeit offen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe