Meggen. Es ist angerichtet für das Fußballfest. Am Sonntag findet Auf’m Ohl“ in Meggen das Hallenfußball-Masters-Turnier um den Krombacher Pokal statt.

Masters: Hält die Siegesserie der SG Finnentrop/Bamenohl?

Sieben Mannschaften haben bei ihren kommunalen Qualifikations-Turnieren das Ticket für Kreishallenmeisterschaften in Meggen gelöst. Dazu kommt der automatisch qualifizierte Titelverteidiger SG Finnentrop/Bamenohl, dem am Sonntag der fünfte Masters-Triumph in Folge winkt. Das Eröffnungsspiel findet um 12 Uhr statt. Die Teilnehmer:

SG Finnentrop/Bamenohl

Die Gruppe A wird vom Titelverteidiger und Top-Favoriten angeführt. Dessen Trainer Ralf Behle freut sich auf das Turnier, hält aber auch bewusst den Ball flach: „Ich sehe dem Turnier entspannt entgegen. Ich hoffe, dass meine Spieler den Ehrgeiz haben, das Turnier zum fünften Mal in Folge zu gewinnen. Wenn man so oft gewonnen hat, kann sich auch mal der Schlendrian einschleichen. Das müssen wir unbedingt vermeiden.“ Klar sei aber auch, dass die Meisterschaft absoluten Vorrang habe. „Deshalb werden die angeschlagenen Phillip und Christopher Hennes sowie Philip Fischer geschont“, so Ralf Behle. Zu den Favoriten zählt Behle die „üblichen Verdächtigen“ FC Lennestadt und SV Ottfingen. Behle freut sich aber auch auf die Kreisligisten. „Es ist schön, dass nicht immer die gleichen Mannschaften da sind. Die Kreisligisten sind oft Überraschungen gut und deren Fans bringen meist die beste Stimmung in die Halle.“

SG Schreibershof/Hützemert

Für Timo Halbe, spielender Co-Trainer der SG Hützemert/Schreibershof, die erstmals seit 2013 wieder dabei ist, ist die Ausgangslage klar: „Ich glaube, es gibt nur einen Favoriten. Das ist wieder Finnentrop/Bamenohl. Wir freuen uns, dass wir uns nach einer etwas längeren Zeit mal wieder qualifizieren konnten. Als Ziel haben wir zum einen, in der Gruppe weiter zu kommen und zum anderen soll es eine schöne Erfahrung sein, da der Großteil unseres Kaders das erste Mal dabei ist.“

SV Rahrbachtal

Auch für Yllnor Seferi, Kapitän des SV Rahrbachtal, der sich erstmals seit 20 Jahren qualifizieren konnte, ist klar, wer am Ende wohl wieder den Pokal in die Höhe reißen wird: „Favorit ist eindeutig die SG Finnentrop/Bamenohl, da sie seit Jahren konstant auf sehr hohem Niveau spielt und speziell in diesem Winter bewiesen hat, wie gut ihre Spieler auch in der Halle kicken können. Wir freuen uns alle sehr, dass wir nach langer Zeit mal wieder die Gemeinde Kirchhundem vertreten können. Als klassenniedrigste Mannschaft sind wir natürlich klarer Außenseiter. Aber ich bin mir sicher, dass wir unser Bestes geben und bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden.“

SpVg Olpe

Dagegen ist die SpVg Olpe fast schon „Masters-Stammkunde“. „Wir sind froh, wieder beim prestigeträchtigen Masters-Turnier mitmischen zu dürfen. Beim Stadtpokal lief bei uns nicht alles wirklich rund. Wir müssten spielerisch Luft nach oben haben. Wenn man das Masters gewinnen möchte, muss man sehr wahrscheinlich die dominierende Mannschaft der letzten Jahre, die SG Finnentrop/Bamenohl, aus dem Weg räumen. Das ist aber nicht gerade einfach. Das ist eine gefräßige Tormaschine. Neben Finnentrop/Bamenohl zähle ich den FC Lennestadt und den SV Ottfingen zu den Favoriten; LWL könnte ein Geheimtipp sein“, glaubt Björn Schneider, Sportlicher Leiter der SpVg Olpe.

SC LWL 05

Auch die Teams der Gruppe B haben den Titelverteidiger ganz oben auf dem Zettel. Zum Beispiel Frank Keseberg, Trainer des SC LWL 05. „Favorit ist Finnentrop/Bamenohl. Gegen die hat man nur eine Chance, wenn die nur mit drei Mann spielen. Ich betrachte das Masters als Teil der Vorbereitung auf die Meisterschaft. Unser Ziel ist es aber schon, die Vorrunde zu überstehen.“

Dafür stünden die Chancen gut. Denn, so Keseberg mit einem Lächeln: „Wie beim Stadtpokal bin ich nicht da, sondern im Skiurlaub. Sebastian Arens und Bastian Klein werden die Mannschaft betreuen Beim Stadtpokal hat es ohne mich prima geklappt. Wenn das kein gutes Omen ist.“

SV Ottfingen

Wie Andreas Keseberg glaubt auch Uwe Kipping, Trainer und Sportlicher Leiter des Bezirksliga-Spitzenreiters SV Ottfingen, an einen erneuten Triumph des Westfalenliga-Primus. „Favorit ist für mich ganz klar Finnentrop/Bamenohl. Wir freuen uns, dass wir uns für die Hallenkreismeisterschaft qualifiziert haben. Das bedeutet ja, dass wir das prestigeträchtige Gemeindepokalturnier der Gemeinde Wenden gewonnen haben, was uns ein wenig stolz macht. Unser Ziel ist das Halbfinale.“

SV Heggen

Krasser Außenseiter in der Gruppe B ist der SV Heggen. Der A-Kreisligist ist seit fast 30 Jahren wieder dabei. Klar, dass rund um den Daspel eine große Euphorie herrscht. Auch beim Vorsitzenden Michael Berghaus: „Wir freuen uns riesig. Wir sind ja seit Ewigkeiten nicht mehr dabei gewesen. Zuletzt war das 1990 oder 92. Wir wollen den Augenblick genießen und so weit wie möglich kommen. Am Ende wird es wohl auf Finnentrop/Bamenohl hinauslaufen. Daneben gebe ich dem FC Lennestadt gute Chancen.“

FC Lennestadt

Last but not least: Gastgeber FC Lennestadt. Für Trainer Jürgen Winkel ist es das fünfte und gleichzeitig letzte Masters-Turnier auf der Bank des FCL. Auch Winkel sieht die SG Finnentrop/Bamenohl als Favorit. Er hofft aber, doch seinen zweiten Masters-Sieg nach 2015 feiern zu können: „Für mich ist Finnentrop/Bamenohl der Topfavorit, wenn nicht die, wer sonst? Auch wenn sie nicht alle dabei sein sollten, Finnentop/Bamenohl hat nicht nur elf oder zwölf, sondern noch fünf oder sechs Topspieler in der Hinterhand. Wir werden unser Bestes geben. Wir wollen möglichst weit vorne landen.“ Als Mitfavorit sieht Winkel den SV Ottfingen: „Wer sich beim Gemeindepokal in Wenden durchsetzt, gehört immer zu den Favoriten.“